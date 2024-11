Kostenlose Infoveranstaltung in Bayreuth: Heizen mit Holz

Die Volkshochschule Bayreuth bietet in Kooperation mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Bayreuth am Dienstag, 19. November, um 18.30 Uhr, in der Black Box des RW21 eine Infoveranstaltung zum Thema Wärmewende an. Heizen mit Pellets oder Hackschnitzeln war über längere Zeit hoch gefördert. Der nachwachsende Rohstoff Holz wird gerade im ländlichen Bereich mit dem Wald vor der Haustür gerne zur Wärmebereitstellung genutzt, aber auch in der Stadt als Alternative zur Ölheizung. Wegen Feinstaub und Kohlendioxid, das bei der Verbrennung entsteht, geriet die Klimafreundlichkeit unlängst in Frage, was viele verunsichert hat. Will und muss man aber weg von fossilen Energieträgern, hat jedoch keine Möglichkeit zur Nutzung eine Wärmepumpe oder zum Anschluss an ein klimafreundliches Wärmenetz, dann hat das Heizen mit Holz weiterhin seine Berechtigung.

Der geprüfte unabhängige Energieberater Martin Richter aus Waischenfeld informiert an diesem Abend zu Formen der Holzheizung, unter welchen Umständen diese sinnvoll eingesetzt werden können und welche Fördermittel weiterhin dafür zur Verfügung stehen. Eine verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 12. November, ist erforderlich. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr vor dem Haupteingang des RW21. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung bei der Volkshochschule Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 50703840 oder online unter www.vhs-bayreuth.de wird gebeten.