Konzert zum Abschluss des Gedenkjahres an Kaiser Heinrich II. im Bamberger Kaiserdom

Knapp ein Jahr lang hat das Erzbistum Bamberg des 1000. Sterbetages von Kaiser Heinrich in verschiedenen Veranstaltungen, Ausstellungen, Gottesdiensten und Konzerten gedacht. Den musikalischen Abschluss bildet nun ein Chor- und Orchesterkonzert am Sonntag, 10. November 2024, um 17 Uhr im Bamberger Kaiserdom. Im Mittelpunkt steht die Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Eröffnet wird das Konzert mit der Orchestersuite „Aus Holbergs Zeit“ von Edvard Grieg, welche die Konzertbesucher aus der leicht melancholischen Stimmung des Novembers in das Konzert einstimmt. Es folgen zwei a-cappella-Chorwerke von Charles Villiers Stanford und Edward Elgar, bevor Chor und Orchester in den Lobgesang einstimmen. Es singt die Domkantorei Bamberg, begleitet von der Nürnberger Kammerakademie. Als Solistinnen und Solisten wirken mit Helena Bickel und Theresa Klose, Sopran und Johannes Strauß, Tenor. Die Leitung liegt in Händen von Domkapellmeister Vincent Heitzer. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte gehalten.