Kobudo-Lehrgang mit Hofmann und Stadelmann in Pretzfeld

Am 9.11.2024 trafen sich in Pretzfeld unsere Karate Vereine, um mit den Meistern Frau Sabrina Hofmann und Helmut Stadelmann Kobudo zu üben. Thorsten Lehmann und Frau Anna Knauer organisierten das Treffen und die Halle war richtig voll. Von der Grundschule über Partnertraining, Freikampf und Kata war alles geboten und die vielen Zuschauer sparten nicht mit Applaus. So angespornt schafften alle ihre Prüfungen und freuen sich schon auf unseren 25 Jahre Karate Jubiläumslehrgang in der Eggerbachhalle am 7.12.2024.

Weitere Informationen unter www.karatekampfkunst.de