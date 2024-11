Greenpeace-Aktive protestieren in Bayreuth gegen Gasbohrungen

Gegen neue Gasbohrungen in Bayern protestieren Greenpeace-Aktive heute mit sogenannten “Clean Grafittis” in Bayreuth. Mit Schablonen und Hochdruckreinigern haben sie Slogans wie „Kein neues Gas“ und „Stoppt Gasbohrungen in Bayern“ an Straßen, Gehwegen und Plätzen aufgebracht. Ihr Protest richtet sich an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der trotz Klimakrise neue Gasbohrungen genehmigt hat. Neben der Genehmigung von Bohrungen subventioniert die Staatsregierung die Gasausbeutung in Bayern, indem sie die im Bundesberggesetz vorgesehene Förderabgabe für die Betreiber ausgesetzt hat.

„Heute noch in Bayern nach fossilem Gas zu bohren, ist klimapolitischer Irrsinn“, sagen die Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace Bayreuth und Greenpeace Erlangen, die sich in Bayreuth zusammengefunden haben. „Bayern hat sich gesetzlich verpflichtet, bis 2040 klimaneutral zu sein. Wenn Aiwanger jetzt Gasbohrungen zulässt und Gasunternehmen weiter subventioniert, verlängert das Bayerns Abhängigkeit von Gas für Jahrzehnte und führt zum Scheitern des bayerischen Klimaziels.“

Investoren aus Kanada und Großbritannien wollen in den kommenden Jahren die letzten bayerischen Gasvorkommen ausbeuten. Aiwanger und das ihm unterstellte Bergamt haben Projekte am Lech, am Ammersee und im Landkreis Miesbach genehmigt – gegen den Widerstand der lokalen Bevölkerung. Im Juli hatten sich der Landrat von Landsberg am Lech und der Gemeinderat von Reichling klar gegen die Pläne des kanadisch-deutschen Unternehmens Genexco Gas ausgesprochen. Sie fordern Aiwanger auf, die geplanten Bohrungen zu stoppen.

Staatsregierung könnte Gasbohrungen stoppen

Gemeinsam mit dem Bund Naturschutz (BN) veröffentlichte Greenpeace Bayern vergangene Woche ein Rechtsgutachten, das die Aussage Aiwangers, er könne Gasbohrungen gar nicht verbieten, widerlegt. “Minister Aiwanger kann Gasbohrungen über das Landesentwicklungsprogramm verbieten. Noch schneller könnte er Gasbohrungen stoppen, indem er die Förderabgabe wieder einführt und die Projekte damit unrentabel macht. Menschen und Natur sind wichtiger als Profite!”, so Reinbeck. Greenpeace, BN und Fridays for Future haben eine landesweite Petition gestartet, die den Minister auffordert, die geplanten Gasbohrungen zu stoppen. Zudem soll er noch in diesem Jahr die Förderabgabe auf fossiles Gas wieder einzuführen und einen Plan zum Gasausstieg bis 2035 vorlegen.

Erdgas schadet dem Klima gleich mehrfach: Schon bei Förderung, Transport und Lagerung entweicht Methan, das über 80 mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid (CO2). Zusätzlich wird beim Verbrennen CO2 freigesetzt. Die Internationale Energieagentur forderte bereits 2021 den Stopp der Erschließung weiterer Gas-, Öl- oder Kohlevorkommen, da andernfalls das globale Klimaziel von 1,5 Grad unerreichbar wird. Laut einer Studie des University College London müssten dafür sogar fast 60 Prozent der weltweiten Öl- und Gasvorkommen sowie 90 Prozent der Kohlereserven im Boden bleiben.