Gesundheitswochen in Bayreuth: Ätherische Öle für Haut- und Körperpflege

Im Rahmen der Gesundheitswochen zum Thema Haut können Interessierte am Dienstag, 19. November, mit Bettina Meinhardt von 18.30 bis 20.30 Uhr in die duftende und stärkende Welt der Ätherischen Öle abtauchen. Ätherische Öle duften nicht nur wundervoll, sie haben außerdem vielerlei pflegende, reinigende und/oder antiseptische Eigenschaften. Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan und nimmt alles auf, was ihr zugeführt wird. So kann man die vielen Eigenschaften der ätherischen Öle optimal nutzen, denn sie wirken entweder lokal oder systemisch. An dem Info-Abend der Volkshochschule Bayreuth erhalten Interessierte Einblicke speziell zu folgenden Themen: Gesichts- und Körperpflege, Anti-Aging, Intimpflege, natürliche Parfums, Rezepte zum Selbermachen.

Verbindlicher Anmeldeschluss ist Dienstag, 12. November. Infos zur Anmeldung gibt es bei der Volkshochschule Bayreuth, Telefon 0921 50703840, Mail volkshochschule@stadt.bayreuth.de.