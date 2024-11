Gedenkfeier zur Reichspogromnacht in Weilersbach am Schlossplatz

Die SPD-Ortsgruppe Weilersbach lädt zur Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am Samstag, den 9. November 2024, um 15:00 Uhr am Gedenkstein auf dem Schlossplatz in 91365 Weilersbach ein. Die Veranstaltung erinnert an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die einst das Leben in Weilersbach mitprägten.

Im Rahmen der Gedenkfeier wird Rolf Kießling über das Leben der jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner in Weilersbach sprechen. Es geht hierbei auch um zwei jüdische Frauen, welche nachweislich in Weilersbach geboren und später ins KZ deportiert wurden. Patrick Schroll, Anwohner eines ehemals jüdischen Hauses, wird auf die Geschichte und das Leben in den einst von jüdischen Familien bewohnten Gebäude eingehen. Die musikalische Gestaltung übernehmen Laura Lüttich und Maria Rauher mit Cello und Geige. Sie verleihen der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen.

Zum Gedenken wird die SPD-Ortsgruppe Weilersbach einen Kranz am Gedenkstein niederlegen. Anschließend besteht die Möglichkeit, das ehemalige jüdische Schlossplatzareal im Rahmen eines Rundgangs kennenzulernen.

Herzlich willkommen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Religion.