Energiewende ER(H)langen e.V. feiert 10-jähriges Jubiläum

Der Verein Energiewende ER(H)langen feierte im Oktober sein zehnjähriges Bestehen, verbunden mit der Jahreshauptversammlung. Im vollbesetzten Saal der traditionsreichen „Mörsbergei“ in Bubenreuth begrüßte der 1. Vorsitzende Stefan Jessenberger knapp 80 Mitglieder, um gemeinsam auf eine Dekade erfolgreicher Vereinsarbeit sowie 5 Jahre vorangegangener Arbeit in der gleichnamigen Initiative zurückzublicken.

In dieser Zeit wurde eine beeindruckende Zahl von unterschiedlichsten Aktionen und Projekten durchgeführt. Sehr erfreulich ist zudem die Zunahme der Mitgliederzahl, die allein in den letzten zwei Jahren um rund 50 Prozent angestiegen ist. Der Verein zählt nun knapp 300 Mitglieder, darunter acht Kommunen, acht andere Vereine und Parteien sowie sieben fördernde Firmen, die den Verein aktiv unterstützen. Dies spiegelt das zunehmende Bewusstsein für die Notwendigkeit des Klimaschutzes und den Wunsch nach regionaler Wertschöpfung und Kosteneinsparung mit Hilfe erneuerbarer Energien sowie der Elektromobilität wider. „Es ist ermutigend zu sehen, wie sehr unser Verein in den letzten Jahren gewachsen ist – nicht nur in der Mitgliederzahl, sondern auch mit unserem Beratungsangebot für Bürgerinnen und Bürger“, betonte Stefan Jessenberger.

Der Verein ist mittlerweile mit sieben eigenständigen Orts- bzw. Ortsverbandsgruppen, die insgesamt 12 Kommunen vertreten, im Landkreis Erlangen-Höchstadt, sowie einer eigenen Stadtteilgruppe in der Stadt Erlangen aktiv. Diese bieten vor Ort vielfältige Beratungsangebote rund um die Themen Energie-, Mobilitäts- und Wärmewende an und setzen Projekte um. Aktive des Vereins sind außerdem in vier themenspezifischen Arbeitsgruppen tätig, die interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu Photovoltaik-Dachanlagen, Balkonsolaranlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität Beratung und Hilfestellung bieten. Daneben ist der Verein auch Mitorganisator der Filmreihe „Weitsicht ERlangen“.

Als kleine Anerkennung für die Unterstützung und aktive Mitarbeit durften sich die Mitglieder über ein besonderes Geschenk freuen: die Erstausgabe des Spiels „Think Beyond“ in einer exklusiven Ausgabe für den Verein. Jörn Paessler übergab dies stellvertretend für den Autor des Spiels, Patrick Niedermayer, beide Storyteller für eine enkeltaugliche Zukunft von der gemeinnützigen Beyond Content GmbH.

Im Rahmen der anschließenden Jahreshauptversammlung stellte sich der gesamte Vorstand bestehend aus Stefan Jessenberger (1. Vorsitzender aus Möhrendorf), Daniel Glaser (Kassier aus Erlangen), Anne Horlamus (Schriftführerin aus Uttenreuth), Christian Dürschner (Beisitzer aus Erlangen) und Dieter Maischak (Beisitzer aus Weisendorf), erneut zur Wahl – mit einer Ausnahme. Johannes Kollinger, der bisherige 2. Vorsitzende aus Herzogenaurach, hatte sich entschieden, sein Amt nach 10 Jahren abzugeben und den Platz für ein anderes Mitglied freizumachen. Hierfür stellte sich Dali Blazek aus Erlangen zur Wahl. Alle Kandidierenden wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt bzw. wiedergewählt.

Die Stimmung bei der Jubiläumsfeier und der Jahreshauptversammlung war geprägt von viel Tatendrang. „Unsere Ziele sind klar: Wir wollen noch mehr Menschen in der Region für die Energiewende gewinnen, ihnen konkrete Hilfestellung geben und so dazu beitragen, die Energie- Verkehrs- und Wärmewende im Landkreis ERH und der Stadt Erlangen zu beschleunigen“, erklärte Stefan Jessenberger abschließend. Der Verein setzt so weiter darauf, durch das Engagement der vielen aktiven Mitglieder und regionale Netzwerke eine klimafreundliche und enkeltaugliche Zukunft für Erlangen und den Landkreis zu schaffen.