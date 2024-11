Die Anonymen Improniker mit ihrer Nigel-Nagel-Neue-Novembershow in Bamberg

Die Nigel-Nagel-Neue-Novembershow der Anonymen Improniker gibt es am Freitag 15.11.24 um 20.00 Uhr im Jazzkeller in der Oberen Sandstraße 18 in Bamberg zu bewundern. Weder neblig-trüb noch niesel-petrig sondern neckisch-neu und mit närrischer Nonchalance wagen sich die Improniker ganz ohne Neopren in das Nirvana-verheißende Bambados der Menge. Die neugierigen Zuschauer erwartet nicht nur ein noch nie dagewesenes Novemberideenfeuerwerk, sondern auch noch einen neuen Improniker-Stern am nächtlichen Himmel des Bamberger Improuniversums Namens Alex Towarnicki. Nigel-Nagel-Neue Karten, nicht ganz zum Nulltarif, aber Novembergünstig, gibt es beim netten BVD in den Theatergassen, www.bvd-ticket.de oder natürlich unter kontakt@anonyme-improniker.de.