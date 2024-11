Am Donnerstag, den 21. November 2024, bietet die Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr eine Bürgersprechstunde im Bürgerbüro in der Friedrich-Puchta-Straße 22 in Bayreuth an. Eine Voranmeldung ist unter Telefon 0921/8701111 erforderlich.