Blick über den Zaun: Stiftung Kinderförderung von Playmobil vergibt mit 250.000 Euro dotierten Hob-Preis an Schulen

Noch bis zum 15. Dezember können sich Schulen, die mit kreativen und nachhaltigen Konzepten das soziale Miteinander von Schülerinnen und Schülern fördern, für den diesjährigen Hob-Preis bewerben. Die mit insgesamt 250.000 Euro dotierte Auszeichnung wird bereits zum zweiten Mal von der Stiftung Kinderförderung von Playmobil vergeben. Damit haben Klassenstufen 1 bis 4 von Förder- und Regelschulen für das Schuljahr 2024/2025 die einmalige Chance, ihre Projekte zur Stärkung sozialer Kompetenzen zu präsentieren und wertvolle Unterstützung für die positive Weiterentwicklung ihres Schulklimas zu erhalten.

Herausforderung und Chance: Soziales Miteinander neugestalten

Das soziale Miteinander von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahren stark verändert: Digitale Medien und Messenger-Dienste prägen zunehmend ihren Alltag – mit positiven, aber auch negativen Auswirkungen auf ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Gerade in der Grundschule ist es daher wichtig, soziale Kompetenzen wie Empathie, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt zu stärken – Fähigkeiten, die den Grundstein für ein harmonisches Schulklima und ein erfolgreiches Miteinander legen. Viele Schulen setzen hier bereits auf Projekte und Maßnahmen, die das soziale Miteinander fördern und Themen wie Teamarbeit, Kommunikation und Inklusion in den Mittelpunkt stellen. Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil möchte diese wertvolle Arbeit mit dem diesjährigen Hob-Preis würdigen und weiter vorantreiben.

250.000 Euro für nachhaltige Schulkonzepte

Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil, gegründet von Horst Brandstätter, dem Kinder weltweit das beliebte PLAYMOBIL Spielzeug verdanken, schreibt den mit insgesamt 250.000 Euro dotierten Hob-Preis aus. Mit dem Preis werden Schulen ausgezeichnet, die innovative Konzepte zur Förderung des sozialen Miteinanders erfolgreich umsetzen und nachhaltig etablieren. Vergeben werden zwei Hauptpreise zu je 25.000 Euro und 20 Anerkennungspreise zu je 10.000 Euro. Gesucht werden Konzepte, die insbesondere die sozialen Kompetenzen „Empathie“, „Wertschätzung“ und „gegenseitiger Respekt“ in den Mittelpunkt stellen und dazu beitragen, das Schulklima nachhaltig zu verbessern. Von Interesse ist auch, wie diese Konzepte an andere Schulen weitergegeben werden können, um eine Breitenwirkung zu erzielen.

Jetzt bewerben und soziale Kompetenzen fördern

Noch bis zum 15. Dezember 2024 sind Förder- und Regelschulen der Klassen 1 bis 4 herzlich eingeladen, sich mit ihren Projekten für den Hob-Preis 2024/2025 zu bewerben. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle weiteren Informationen zum Bewerbungsverfahren und den Teilnahmebedingungen sind online unter http://www.kinderstiftung-playmobil.de/hob-preis zu finden.