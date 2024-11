„Bewegung für Alle“ in der Kulturfabrik KUFA in Bamberg

Ab Mittwoch, 15.01.2025, findet von 19:00-20:30 Uhr in der Kulturfabrik KUFA wieder ein Tanzkurs „Tanzfabrik – Bewegung für Alle. Fränkisch und mehr“ statt.

An drei aufeinander aufbauenden Abenden werden fränkische Basistanzschritte, Grund-, Rund- und Figurentänze vermittelt – zudem Tänze aus anderen Ländern/Tanzstilen, die hier gerne getanzt werden.

Der Kurs eignet sich sowohl für Neueinsteiger als auch für Menschen mit Vorkenntnissen. Leitung und Musik: Carolin Pruy-Popp, David Saam, Andreas Richter, u.a.

Anmeldung und Informationen bei der KUFA Bamberg – Telefon 0951-18972105 oder kufa@lebenshilfe-bamberg.de.

Weitere Termine: 05.02.2025 und 12.03.2025

Der Tanzkurs muss komplett gebucht werden. Die Kursgebühr beträgt pro Person ab 15 € (Mindestbeitrag) bis 45 € – nach eigenem Ermessen. Bei „B“ im Behindertenausweis ist die Begleitperson frei.

Der Beitrag kann auf das Konto bei der

Sparkasse Bayreuth

Kontoinhaber: Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e.V.

Verwendungszweck: TanzFabrik Block I

IBAN: DE83 7735 0110 0020 6601 63

BIC: BYLADEM1SBT

überwiesen oder am ersten Abend in bar an der Einlasskasse bezahlt werden.

An allen Kurstagen findet jeweils ab 20:30 Uhr ein offenes Tanzen mit Musikantenstammtisch statt. Die Tänze werden nur noch bedingt angeleitet. Die Teilnahme am offenen Tanzen ist für Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen bereits in der Kursgebühr enthalten.

Weitere Infos gibt es auf www.kufa-bamberg.de.