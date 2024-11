Werner-von-Siemens-Realschule Erlangen erhält das Schulprofil „Inklusion“

Die Werner-von-Siemens-Realschule in Erlangen freut sich darüber, dass ihr in diesem Schuljahr das Schulprofil „Inklusion“ verliehen wurde. In einem festlichen Akt wurde die Urkunde von Kultusministerin Anna Stolz an den Schulleiter, Realschuldirektor Thorsten Hoffmann, und an den Inklusionsbeauftragten der Schule, Seminarrektor Tobias Bittlinger, am 6. November 2024 überreicht.

Herr Hoffmann freut sich über die Auszeichnung und betont, dass Inklusion eine wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft ist. Die Werner-von-Siemens-Realschule habe deshalb ein inklusives Konzept für die Schule entwickelt. Dabei stehe immer die einzelnen Schülerinnen bzw. die einzelnen Schüler, insbesondere die mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Mittelpunkt.

Mit der Verleihung des Schulprofils „Inklusion“ wird die Werner-von-Siemens-Realschule offiziell als die erste weiterführende Schule in Erlangen anerkannt, die diesen Titel trägt. Dies sei Ansporn, auch in Zukunft sich weiter zu entwickeln und ein offenes, unterstützendes Lernumfeld zu schaffen, die jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit gibt, ihr volles Potenzial zu entfalten.