Spielbericht des TSV Kirchenlaibach

TSV Kirchenlaibach II – SV Röhrenhof 1:0 (0:0)

In einer niveauarmen ersten Halbzeit hatten die Gäste durch Glatz – Herzig ihre beste Chance im Spiel, seinen Versuch parierte aber Torhüter Preissinger stark. In der zweiten Hälfte agierten beiden Mannschaften offensiver und hatten gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer die man aber nicht nutzen konnte. Den glücklichen aber verdienten Siegtreffer erzielte Will per direkten Freistoß.

1:0 (78.) Will

TSV Kirchenlaibach – TSV Donndorf-Eckersdorf 1:1 (0:0)

In einer höhepunktarmen ersten Halbzeit die Gäste durch Bäsler die Chance auf die Führung, seinen Versuch klärte Nerlich gerade noch so vor der Linie. In der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber zielstrebiger aufs gegnerische Tor und gingen durch den eingewechselten Deubzer in Führung. Die Gäste versuchen nochmal alles und konnten kurz vor Schluss den Ausgleich erzielen.

1:0 (76.) Deubzer, 1:1 (90.) Odenbach