Polizeibericht Hochfranken vom 10.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Coburg – Ladendieb

Am Samstag nachmittag wurden der Polizei in Coburg zwei junge Ladendiebe in der Coburger Innenstadt mitgeteilt. Wie sich herausstellte hat ein 12-jähriger Junge eine Packung mit Fingerskateboards aufgerissen und einen Teil des Inhaltes eingesteckt. Dies wurde durch eine Zeugin beobachtet. Der Junge wurde mit ins Büro genommen und die Polizei hinzugerufen. Nach Abklärung des Sachverhaltes wurde der Jugendliche und seine gleichaltrige Begleitung an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Coburg – Raser unterwegs

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag konnte durch eine Streife gegen 03.30 Uhr ein Fahrzeug im Bereich Angerkreuzung festgestellt werden, das mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Frankenbrücke fuhr. Die Streife der PI Coburg konnte den Verkehrsteilnehmer nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit folgen und letztendlich anhalten. Wie sich herausstellte saß am Steuer ein 18jähriger Fahranfänger. Eine Recherche ergab, dass der junge Mann erst seit einem Monat eine Fahrerlaubnis besitzt und bereits einen Tag nach Empfang seiner Fahrerlaubnis wegen verkehrswidrigen und rücksichtlosem zu schnellen Fahrens eine Anzeige bekommen hat. Auf Vorhalt des neuerlichen Fehlverhaltens zeigte sich der junge Mann der Streifenbesatzung gegenüber amüsiert und zeigte keinerlei Reue oder Einsicht.

Neben einer neuerlichen Anzeige wegen zu schnellen Fahrens ergeht an die Führerscheinstelle eine Meldung mit dem Vorschlag, den jungen Mann zu einem Verkehrsunterricht vorzuladen.

Coburg – Platzverweis nicht nachgekommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Steinweg zu einer wechselseitigen Körperverletzung, die durch die Polizei aufgenommen wurde. Im Anschluss wurden an die Beteiligten Platzverweise ausgesprochen. Den Platzverweis wollte einer der Beteiligten nicht nachkommen. Trotz mehrfacher Aufforderung den Steinweg zu verlassen wollte der Mann immer wieder das Diskutieren anfangen, weshalb ihm letztendlich der Gewahrsam zur Durchsetzung des Platzverweises angedroht wurde. Da der Mann beim Herantreten der Beamten anfing um sich zu Treten und zu Schlagen wurde er letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt, weshalb dem Mann nun noch eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erwartet. Da der Mann dabei verletzt wurde musste er zur Versorgung ins Klinikum verbracht. Dort wurde auch eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme durchgeführt.

Coburg – Trunkenheitsfahrt verhütet

IN den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es vor dem Bahnhof zu einem Streit zwischen einer Frau und ihrem Freund. Eine zufällig anwesende Streife beruhigte die Situation. Die Frau war sichtlich angetrunken, weshalb der Fahrzeugschlüssel zur Verhütung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde. Gegen 05.00 Uhr erschien die Frau bei der Polizei um ihren Fahrzeugschlüssel abzuholen. Da ein hier durchgeführter Alkohol-Test eine positiv ausfiel wurde die Herausgabe des Fahrzeugschlüssel verweigert. Dies versetzte die Frau so in Rage, dass sie mehrfach gegen die Eingangstür der Polizeiinspektion trat. Die beschleunigte die Schlüsselherausgabe nicht, sondern führte zu einer Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung.

Ahorn – Abkürzung gesucht und festgefahren

Am Freitag Abend wollte ein Mann eine Jagdveranstaltung in Tambach besuchen. Da ihm die Umleitungsstrecke zu wegen der gesperrten B303 zu weit war, versuchte er eine Abkürzung über Waldwege zu fahren. Dabei fuhr er jedoch seinen Pkw in einem kleinen Bachlauf auf einer Wiese fest, sodass er den Weg zu seiner Veranstaltung zu Fuß fortsetzen musste. Der Fahrer teilte mit, dass er sich selbst um die Bergung seines Fahrzeuges kümmert.

Seßlach – Frau an den Hintern gefasst

Bei der Kirchweih der freiwilligen Feuerwehr Unterelldorf wurde ein Mann auf der Tanzfläche gegenüber einer Frau zudringlich. So legte er seine Hände auf das Gesäß und die Oberschenkel der Frau. Dies unterließ er trotz mehrfacher Aufforderung nicht und wurde zudem der Frau gegenüber ausfällig. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Auch erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Beleidigung und sexueller Belästigung.

Polizeiinspektion Kronach

Unfall verursacht und geflüchtet

MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Am Freitag wurde ein blauer Peugeot auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes ALDI, Im Gries, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der über den gesamten Tag abgestellte Pkw wurde auf der Fahrerseite touchiert, sodass ein Schaden von 1.000€ entstand. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter der Rufnummer 09261/5030 entgegen.

Wohnmobil beschädigt

KRONACH. Ein über einen längeren Zeitraum abgestelltes Wohnmobil, der Marke Peugeot, wurde durch unbekannte Täter beschädigt. Hierbei wurden Am Kehlgraben / Äußerer Ring die Scheibenwischer abgebrochen und die Beifahrerseite des Campers verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 700€. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter der Rufnummer 09261/5030 entgegen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Fahrrad in Langenstadt entwendet

Neudrossenfeld. Ein 35-jähriger Kulmbacher erstattet am 09.11.2024 Anzeige bei der Polizei wegen des Diebstahls seines Fahrrades. Er hatte sein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost am 11.10.2024 gegen 20:00 Uhr während eines Festes in Langenstadt an der dortigen Bushaltestelle abgestellt und versperrt. Als er noch in der selben Nacht gegen 01:00 Uhr zurück kam stellte er fest, dass das Fahrrad entwendet worden war. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.