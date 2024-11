Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 10.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Aus der Hauptsmoorstraße wurde ein Einbruch in ein Kellerabteil gemeldet. Ein Unbekannter drang auf bisher unbekannte Art und Weise in den Keller ein und entwendete daraus Kleinigkeiten. Nach Angaben der Geschädigten passierte das Ganze wohl im Laufe der letzten Woche.

Von einem in der Hubertusstraße abgestellten Fahrrad wurde ebenfalls im Laufe der letzten Woche Teile abmontiert und entwendet. Außerdem wurde versucht, den Sattel zu stehlen, dies scheiterte aber an der speziellen Befestigung. Dem Halter entstand Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Einen geparkten Pkw beschädigten am Freitagabend zwei junge Männer. Die beiden hatten sich in der Herrenstraße gegenseitig geschubst und dabei einen geparkten Jeep beschädigt. Durch einen aufmerksamen Bürger konnten die beiden noch in Tatortnähe angehalten werden. Beide Männer waren angetrunken, der entstandene Schaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Sonstiges

BAMBERG. Wegen Trunkenheit muss sich ein 34-jähriger verantworten. Der aus Bremen stammende Mann war am Samstag, gegen 22 Uhr, in der Villachstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfallflucht

OBERHAID. Ein bislang unbekannter Radfahrer verursachte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Sachschaden. Dieser blieb an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw hängen. Hierbei wurden die linke hintere Stoßstange und Felge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Größerer Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit

Bayreuth. Am Samstagvormittag kam es in einer Wohnung in der Bayreuther Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigem Mann und seiner 52-jährigen Freundin. Der Mann warf diese auf einen Tisch und trat nach ihr. Nachdem er im Anschluss mit einer Gasflasche hantierte, mussten kurzzeitig Teile der Sophienstraße und Kämmereigasse gesperrt werden. Der Mann konnte in seiner Wohnung angetroffen und die Gasflasche sichergestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung. Die Frau wurde nicht verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Unter Alkoholeinfluss Pkw geführt

Bindlach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten versierte Beamte der PI Bayreuth-Land einen 43-jährigen Chrysler-Fahrer in Bindlach. Hierbei konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel wurde an die Ehefrau übergeben. Ein gerichtswertbarer Test auf der Polizeidienststelle ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem Mann erwartet nach Zustellung des Bußgeldbescheides einen Monat Fahrverbot und 500 Euro Bußgeld.

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Forchheim. Gegen 18:45 Uhr konnte in der Adenauerallee ein Pkw durch die Polizeistreife kontrolliert werden. Nach Anhaltung ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer. Nachdem alle Tests verweigert wurden, folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Forchheim. Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Forchheim ergaben in der Nacht vom 09.11. auf den 10.11. insgesamt drei weitere Verstöße hinsichtlich Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum bei Fahrzeugführern.

Eine Verkehrskontrolle eines 34-jährigen E-Scooterfahrers in der Bayreuther Straße gegen 22:30 Uhr ergab Hinweise auf den Konsum von Cannabis kurz vor Fahrtantritt. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin hatte in der Bamberger Straße gegen 01:00 Uhr mit 0,56 ‰ zu viel Alkohol getrunken und muss nun mit einem Monat Fahrerbot und einem Bußgeld rechnen.

Gegen 02:45 Uhr kontrollierte die Polizeistreife dann noch einen 49-Jährigen auf seinem Fahrrad in der Klosterstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 ‰. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Crystal aufgefunden

Lichtenfels: Bei einer Personenkotrolle eines 46-jährigen konnte am Bahnhof in Lichtenfels eine geringe Menge Crystal aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde am Samstag in der mitgeführten Sporttasche der männlichen Person festgestellt und beschlagnahmt. Der 46-jährige erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.