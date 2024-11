Mitgliederversammlung des Vereins Nationalpark Steigerwald e.V.

Zehn Jahre Bürgerverein Nationalpark Steigerwald e.V.

„Vor zehn Jahren wurde genau hier in Untersteinbach unser Verein Nationalpark Steigerwald gegründet. Wir alle sind nach wie vor mit ganzem Herzen dabei. Das wird ganz deutlich, wenn wir heute auf die vergangenen zehn Jahre Vereinsarbeit zurückblicken. Mittlerweile haben wir rund 1500 Mitglieder, die uns enorm stärken. Wir sind nach wie vor fest davon überzeugt, dass ein Nationalpark im nördlichen Steigerwald ein wahrer Segen für die Menschen, für die Natur und für die ganze Region wäre.“

Mit diesen Worten begrüßte Florian Tully, Vorsitzender des Vereins Nationalpark Steigerwald, die Vereinsmitglieder im Gasthof „Hirschenbräu“ in Untersteinbach.

Ziel des Vereins ist es, einen Raum für Natur und Artenvielfalt zu schaffen und damit aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region beizutragen. Umfragen zufolge befürworten rund 75 Prozent der Menschen in der Region die Einrichtung eines Nationalparks im Steigerwald.

Den Festvortrag hielt Claus Obermeier, Vorstandsvorsitzender der Louisoder Umweltstiftung München. Der Vortrag befasste sich vorrangig mit dem aktuellen Stand der Naturschutzgesetzgebung. Hier ist insbesondere das für Deutschland geltende EU-Renaturierungsgesetz zu nennen, das die Sicherung der Artenschutz- und Ökosystemfunktionen im Wald regelt.

Obermeier sagte: „Was in Bayern derzeit noch fehlt, ist ein großflächiges Schutzgebiet im Laubmischwald, wie es von Naturschutzverbänden seit langem mit viel Herzblut gefordert wird.“

Ein Diskussionsteilnehmer stellte fest: „Wo, wenn nicht vor der eigenen Haustür sollte ernsthafter Naturschutz beginnen? Wir müssen den Klimawandel und seine Folgen ernst nehmen und gemeinsam Verantwortung übernehmen, um unseren Kindern und Enkeln ein Naturerbe zu hinterlassen, das dem heutigen zumindest ähnlich ist.“

Die anschließende Präsentation der wichtigsten Aktivitäten des Vereins in den letzten zehn Jahren begeisterte selbst langjährige Mitglieder.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 setzt sich der Verein mit ganzem Herzen für die Ausweisung eines Nationalparks im Steigerwald ein. In den vergangenen zehn Jahren wurden zahlreiche Initiativen gestartet, um über die Bedeutung der alten Buchenwälder im Steigerwald zu informieren und das Bewusstsein für den Wert von Wald und Bäumen zu stärken.

Abschließend bedankte sich der Vorsitzende herzlich bei allen Mitgliedern, Unterstützerinnen und Unterstützern der letzten zehn Jahre und freut sich darauf, gemeinsam mit ihnen eine naturnahe Zukunft zu gestalten.