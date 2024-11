Am Montag, 11.11.24 findet wieder das Martinsspiel der Kolpingsfamilie statt. Um 18 Uhr wird der heilige Martin mit seinem Pferd zum Pausenhof vor dem Herder Gymnasium in Forchheim kommen. Hier wird dann die Martinslegende erzählt und gespielt und anschließend die Martinsbrezeln nach der Segnung durch Pfarrer Teuchgräber an die Kinder verteilt. Dazu sind alle Kinder der Stadt Forchheim eingeladen.