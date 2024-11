Geflügelpest bei Gänsen am Goldbergsee nachgewiesen

Wildvögel nicht füttern, berühren und Hunde anleinen

Bei im Stadtgebiet Coburg am Goldbergsee tot aufgefundenen Gänsen ist das Influenzavirus H5N1 nachgewiesen worden. Die sogenannte Geflügelpest ist eine Virusinfektion, die nahezu alle Vogelarten betreffen kann. Sie ist für Vögel hoch ansteckend und führt zu erheblichen Verlusten in Geflügelbeständen. Für Menschen ist die Gefahr der Ansteckung gering. Aus Sicht des auch für die Stadt Coburg zuständigen Veterinäramtes am Landratsamt Coburg ist es weiterhin notwendig, in Geflügelhaltungen erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (Friedrich-Löffler-Institut) stuft das Risiko der Verbreitung, wie auch des Eintrags in Wasservogelbestände, Geflügelhaltungen und sonstige Vogelbestände, derzeit als hoch ein. Die Stadt Coburg weist daraufhin, dass die geltenden Regelungen der Allgemeinverfügung vom 24. November 2022 in Verbindung mit der Änderung vom 20. September 2023 genau einzuhalten sind. Diese war erlassen worden, um Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse oder andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel vor der Geflügelpest zu schützen. Halter mit einer Betriebsgröße bis einschließlich 1.000 Tiere haben seitdem eine ganze Reihe an Maßnahmen umzusetzen. Unter anderem dürfen unbefugte Personen, Ställe oder sonstige Standorte der Tiere nur noch mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten. Dazu sind Einrichtungen zum Waschen der Hände, zum Wechseln oder Ablegen der Kleidung sowie zur Desinfektion der Schuhe vorzuhalten. Zudem sind Ausstellungen, Märkte und Schauen, bei denen Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt wird, verboten.

Die Allgemeinverfügung wurde im Amtsblatt Nr. 34. vom 25. November 2022 veröffentlicht: https://www.coburg.de/medien/dokumente/rathaus-und-verwaltung/amtliche-bekanntmachungen/coburger-amtsblatt/jahrgang-2022/Coburger-Amtsblatt-Nr.34-vom-25.11.2022.pdf

Die Allgemeinverfügung wurde am 20. September 2023 geändert: https://www.coburg.de/medien/dokumente/rathaus-und-verwaltung/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen/AB_2023_09_20_Allgemeinverfuegung_Gefluegelpest.pdf

Eine Übertragung des H5N1-Virus kann durch den direkten Kontakt zu Wildvögeln erfolgen. Geflügelpest-Viren können aber auch durch Kot oder anderweitig viruskontaminierte Materialien wie Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung durch den Tierhalter weiterverbreitet werden.

WICHTIGE HINWEISE

Die Fütterung von Wildwasservögeln derzeit nicht erlaubt. Fütterungsplätze stellen naturgemäß ein höheres Risiko für eine mögliche Übertragung dar, da hier viele Wildvögel zur gleichen Zeit zusammentreffen.

Bürger*innen werden gebeten, verendetes Wassergeflügel wie Wildenten, Wildgänse oder Schwäne sowie größere Wildvögel wie Möwen oder Reiher der Stadt Coburg, dem Veterinäramt oder der Polizei zu melden. Tote Tiere sollten auf keinem Fall berührt werden. Der Kontakt von Hunde mit toten Vögeln sollte verhindert werden. Um zu verhindern, dass Hausgeflügel angesteckt wird, sollten Schuhe nach einem Besuch am Goldbergsee gereinigt und die einschlägigen Hygieneregeln beachtet werden.