Unnötige Niederlage des BBC Bayreuth gegen Dresden Titans

Eine absolut unnötige 71:72 (33:32)-Heimniederlage musste der BBC Bayreuth heute Abend in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A gegen die Dresden Titans hinnehmen.

Der BBC startete gegen die Sachsen mit Drew Buggs, Callum Baker, Demarcus Demonia, Moritz Plescher und Nat Diallo in die richtungsweisende Partie. Angeschlagen fehlten Vin Baker jr. und Tehree Horn.

1.Viertel

Die Dresdner starteten mit einer 6:2-Führung in die Partie. Beim BBC fehlte anfangs der Rhythmus und man wirkte etwas schläfrig. Nat Diallo verkürzte auf 4:6, die Gäste legten jedoch nach und erhöhten auf 10:4. Headcoach Florian Wedell rief seine Mannen zur ersten Auszeit. Nat Diallo verkürzte mit seinem sechsten Punkt der Partie auf 6:10. Nach gut sieben Minuten stand es 11:8 für die Gäste. Callum Baker verkürzte für Bayreuth auf 12:13. Dejan Kovacevic brachte 33 Sekunden vor Viertelende erstmals den BBC mit 16:15 in Führung. Die Bayreuther waren jetzt besser in der Partie. Mit 16:16 ging es unentschieden in die erste Viertelpause. Beiden Teams war in den ersten zehn Minuten kein einziger Dreier gelungen.

2.Viertel

Lucien Schmikale erhöhte für Dresden mit dem ersten Dreier der Partie auf 19:16, auf der Gegenseite traf Demarcus Demonia ebenfalls aus der Distanz für drei – 19:19. Die Gäste gingen jetzt wieder mit 23:19 in Front. Der BBC hatte zu wenig Bewegung im Spiel, die Dreier fielen kaum und man war auf Einzelaktionen angewiesen. Nach 14 Minuten lag Dresden mit 27:19 vorne. Als Lukas Zerner auf 29:19 erhöhte, betrug der Vorsprung der Gäste zehn Zähler. Demarcus Demonia verkürzte dann durch sechs Punkte in Serie auf 25:29. Die Titans nahmen gut zweieinhalb Minuten vor der Halbzeit eine Auszeit. Nach 18 Minuten war der BBC auf 28:30 dran. Dejan Kovacevic hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den achten Rebound auf seinem Konto. Demarcus Demonia glich an der Freiwurflinie auf 30:30 aus – 16 der 30 Bayreuther Punkte hatte in dieser Phase Demonia geworfen. Dejan Kovacevic traf eine Sekunde vor Viertelschluss noch einen Freiwurf zur 33:32-Führung zur Halbzeit. Die Dreierquote lag in den ersten 20 Minuten beim BBC bei sechs und bei den Gästen bei zehn Prozent.

3.Viertel

Dresden startete stark in den dritten Abschnitt und führte mit 37:33. Dann verkürzte Callum Baker mit einem Dreier auf 36:37. Nach 23 Minuten lag Dresden mit 40:38 vorne. Durch einen Dreier von Demarcus Demonia ging Bayreuth wieder mit 41:40 in Führung. Moritz Plescher setzte den nächsten Distanztreffer zur 44:40-Führung. Die Dreier fielen jetzt besser und der BBC startete einen 15:0-Lauf. Nach 27 Minuten stand es 47:40 für Bayreuth. Die Abwehr des BBC zeigte eine starke Leistung, Dresden war mittlerweile gut sechs Minuten ohne Punkt und Bayreuth lag 76 Sekunden vor dem Viertelende mit 53:40 vorne. Die Titans kamen dann mit einer 7:0-Serie wieder etwas heran. Durch einen Korbleger von Koen Sapwell mit dem Buzzer ging Bayreuth lediglich mit einem 55:48-Vorsprung in den Schlussabschnitt.

4.Viertel

Die Gäste verkürzten zu Viertelbeginn weiter auf 53:55. Callum Baker traf dann endlich wieder einen Korb für den BBC – 57:53 für Bayreuth, Nat Diallo erhöhte weiter auf 59:53. Erneut Callum Baker übernahm weiter Verantwortung und traf zum 61:53 für den BBC. Zur Mitte des letzten Viertels lag der BBC mit 64:57 vorne. Durch ein Drei-Punkt-Spiel von Pablo Bertone kam Dresden wieder auf 60:64 heran und Sebastian Heck versenkte einen Dreier zum 63:64. Es wurde eng und Lucien Schmikale brachte die Titans drei Minuten vor dem Ende mit einem weiteren Dreier mit 66:64 in Front – die Gäste hatten einen weiteren 9:0-Lauf auf das Parkett gelegt. Demarcus Demonia glich dann zum 66:66 aus. Mit 68:68 ging es in die Schlussminute. Demarcus Demonia brachte die Bayreuther in der Folge mit einem Dreier wieder mit 71:68 in Front. Die Titans nahmen 49 Sekunden vor dem Ende ihre letzte Auszeit. Von der Freiwurflinie verkürzte Wesley Dreamer auf 70:71. Neun Sekunden vor Schluss foulte Drew Buggs, Bertone traf zwei Freiwürfe und die Gäste lagen 8,6 Sekunden vor dem Ende mit 72:71 vorne. Demarcus Demonia verlor dann beim eigenen Angriff den Ball und damit hatte Dresden mit 72:71 gewonnen und sich in einem absoluten Kampfspiel den zweiten Saisonsieg gesichert. Für den BBC war dies eine absolut unnötige und bittere Heimniederlage. Nach acht Spielen hat man damit weiterhin zwei Siege auf dem Konto. Am Sonntag um 15 Uhr hat das Team eine weitere Chance, gegen die Tigers Tübingen den ersten Heimsieg der Saison zu sichern.

Die Spieler der Partie

Bester Werfer beim BBC war Demarcus Demonia mit 29 Punkten vor Nat Diallo mit 16 Zählern. Dejan Kovacevic war mit neun abgegriffenen Bällen bester Bayreuther Rebounder. Sieben Rebounds sicherte Callum Baker.

Bei den Dresden Titans war Koen Sapwell mit 12 Punkten Topscorer, Matthew Ragsdale sicherte sich elf Zähler. Mit jeweils sechs abgegriffenen Bällen waren Lukas Zerner und Sebastian Heck Top-Rebounder der Gäste.

Statistik

BBC Bayreuth: Drew Buggs (2 Punkte/2 Fouls), Callum Baker (9/3), Demarcus Demonia (29/3), Moritz Plescher (3/1), Rene Kindzeka (0/2), Nat Diallo (16/5), Dejan Kovacevic (9/1), Lenny Liedtke (3/4);

Dresden Titans: Koen Sapwell (12 Punkte/2 Fouls), Pablo Bertone (10/2), Lucien Schmikale (6/1), Wesley Dreamer (7/4), Lukas Zerner (10/3), Matthew Ragsdale (11/1), Sebastian Heck (9/4), Aaron Kayser (3/0), Georg Kupke (4/3);