Stadtmuseum Erlangen bietet Kinder-Workshop über „Licht“

Ergänzend zur Mitmach-Ausstellung „Technikland – auf Tour“ bietet das Stadtmuseum Erlangen am Samstag, 16. November, um 12 Uhr, einen Workshop für den technikinteressierten Nachwuchs an. Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren finden bei Experimenten mit Lichtstrahlen, Lupe und Mikroskop heraus, was das Licht – außer Leuchten – alles kann. Sie lernen spielerisch die Gesetze der Optik kennen und stellen im Experiment das Sehen mit dem Auge nach. Dabei ergründen sie, wie die Bereiche des Lichts, die für uns Menschen unsichtbar sind, erkennbar gemacht werden können.

Anmeldung erforderlich über www.dein-mint.de.