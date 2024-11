Staatliche Fachoberschule Forchheim als „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ ausgezeichnet

Eine Schule der Zukunft

Die Staatliche Fachoberschule Forchheim hat Grund zum Feiern! Zum Schuljahr 2024/2025 wurde sie mit dem Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ (PIZ) ausgezeichnet und in ihrer Profilbildung gestärkt. Diese Auszeichnung ist ein bedeutender Schritt, um mehr Schülerinnen und Schüler für die faszinierende Welt der Informatik und Zukunftstechnologien zu begeistern.

Warum eine Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien? An der Staatlichen Fachoberschule Forchheim wird den Schülerinnen und Schülern eine Ausbildung geboten, die auf die Anforderungen der digitalen Welt vorbereitet. Der Lehrplan integriert modernste Technologien und digitale Kompetenzen, sodass die Schüler praxisnah und zukunftsorientiert lernen. Hier wird Kreativität und Innovationsgeist durch enge Zusammenarbeit mit der Industrie gefördert. In den Werkstätten der Schule, die überwiegend Industrie 4.0 tauglich ausgestattet sind, kommen beispielsweise moderne CNC-Maschinen für die Metalltechnik und SPS-Programmierung für die Automatisierungstechnik zum Einsatz. Auch kollaborative Roboter und additive Fertigung mit CAD- Programmen gehören zum Schulalltag.

Vernetzung und Zusammenarbeit

Ein weiteres Highlight der PIZ-Auszeichnung ist die Vernetzung mit anderen Schulen und außerschulischen Partnern. Durch diesen Austausch werden erfolgreiche Ansätze multipliziert und voneinander gelernt. Zusätzlich erhält die Schule fachliche Impulse vom PIZ-Fachbeirat, der aus Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und angewandter Forschung besteht.

Laufzeit und Ziele der Auszeichnung

Die Auszeichnung erfolgt in drei Ernennungszyklen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 und wird jeweils für drei Schuljahre verliehen. Ziel ist es, durch diese Maßnahme mehr Schülerinnen und Schüler für Informatik zu interessieren und ausgewählte Schulen mit einer besonderen Schwerpunktsetzung in Informatik und Zukunftstechnologien auszuzeichnen. Diese Schulen dienen als Vorbilder und Multiplikatoren in ihren jeweiligen Regionen oder Schularten. Die Staatliche Fachoberschule Forchheim ist stolz darauf, die erste Schule in Oberfranken im Bereich Fach- und Berufsoberschulen zu sein, die diese Auszeichnung erhalten hat. Sie ist eine von acht PIZ-Schulen in Bayern und die einzige in Ober- und Mittelfranken.