SpVgg Bayreuth erzielte nur 1:1 gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg

Zwei Punkte unnötig verloren: Nur ein 1:1-Unentschieden erreichte die SpVgg Bayreuth heute Abend in der Regionalliga Bayern gegen die U23 des 1. FC Nürnberg.

Ohne die verletzten Dennis Lippert und Nicolas Andermatt trat die Altstadt gegen die zweite Vertretung des Club an. Die Bayreuther hatten mehr vom Spiel und in der 10. Minuten durch einen Kopfball von Eroll Zejnullahu nach einer Ecke auch die erste Möglichkeit. Tobias Weber schoss den Ball nach einer Flanke von Marco Zietsch in der 18. Minute über den Gästekasten. In der 24. Minute wäre eine Bayreuther Ecke aus dem Gewühl heraus durch einen Kopfball von Tobias Weber fast im Nürnberger Tor gelandet, die Szene konnte von der Nürnberger Abwehr aber mit vereinten Kräften auf der Torlinie geklärt werden. Nur zwei Minuten später verfehlte Christoph Fenninger per Kopf knapp das Gästegehäuse.

Jonas Kehl blieb in der 30. Minute unglücklich im Rasen hängen, verletzte sich und musste gegen Bohdan Potalov ausgewechselt werden. Jannik Graf hatte in der 39. Minute aus kurzer Distanz die Führung auf dem Fuss, scheiterte aber am Nürnberger Keeper Nicolas Ortegel. Eine weitere Riesenchance hatte Christoph Fenninger in der 43. Minute, Ortegel musste eine Glanzparade zeigen, um seinen strammen Schuss abzuwehren.

Besser machte es schließlich in der 44. Minute Eroll Zejnullahu, der nach einer hohen Flanke von Jannik Graf von der linken Seite den Ball unhaltbar zur verdienten 1:0-Führung ins Gästetor einschob. Keeper Ortegel war bei der Abwehr am Ball vorbeigesprungen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Jeroen Krupa in der 48. Minute eine gute Chance für den Club, der Ball ging knapp am linken Pfosten des Bayreuther Tores vorbei. In der 61. Minute gab es Foulelfmeter für die Gäste. Jeroen Krupa trat an und glich zum 1:1 aus (62.).

In der 70. Minute gab es die große Chance zur erneuten Bayreuther Führung: Felix Heim brachte den Ball sehenswert in die Mitte, Christoph Fenninger und Patrick Scheder rutschten jedoch beide knapp am Ball vorbei und verfehlten den Treffer.

In der Schlussphase bestimmte Bayreuth nochmal das Spielgeschehen. In der 85. Minute setzte Eroll Zejnullahu den Ball knapp neben das Tor. In der vierten Minute der Nachspielzeit ging ein Kopfball von Patrick Scheder ganz knapp über die Latte des Nürnberger Tores, der Nürnberger Torhüter hatte noch die Finger am Ball. In der fünften Minute der Nachspielzeit schließlich verweigerte der Schiedsrichter einen von Bayreuther Seite heftig geforderten Handelfmeter.

Somit blieb es beim 1:1, die Altstadt hat jetzt nach 19 Spielen 37 Punkte auf dem Konto und bleibt auf Tabellenplatz zwei. SpVgg-Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba sprach nach der Partie von zwei verlorenen Punkten. „Wir waren auf jeden Fall die spielerisch bessere Mannschaft und machten in der 44. Minute auch die 1:0-Führung. Wir waren in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend. Auch in der zweiten Hälfte hatte Nürnberg praktisch keine Chance bis zum Elfmetertor. In der Schlussphase vergaben wir eine klare Kopfballchance und in der Schlussminute gab es unschöne Szenen, uns wurde ein ganz klarer Handelfmeter verweigert. Der eine Punkt ist einfach enttäuschend, es war heute eindeutig mehr drin“, analysierte die Geschäftsführerin.

Statistik