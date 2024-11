Sonderöffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Landkreis Bamberg während der Winterzeit

Die Wertstoffhöfe in Memmelsdorf-Litzendorf und Stegaurach sind nun auch dienstags von 10:00 bis 14:30 Uhr geöffnet

Mit der Zeitumstellung gelten für die Wertstoffhöfe nun wieder die „Winteröffnungszeiten“. Aufgrund der aktuellen Schließung des Wertstoffhofs in Hirschaid bieten die umliegenden Wertstoffhöfe in Memmelsdorf-Litzendorf und Stegaurach zusätzliche Öffnungszeiten an: Neben den regulären Zeiten sind diese dienstags von 10:00 bis 14:30 Uhr geöffnet.

Die Abfallwirtschaft des Landkreises weist darauf hin, dass alle Landkreisbewohnerinnen und -bewohner sowie angeschlossene Gewerbebetriebe die neuen Zeiten nutzen können. Für Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet Bamberg steht weiterhin der städtische Wertstoffhof in der Rheinstraße zur Verfügung.

Die weiteren 8 Wertstoffhöfe haben weiterhin zu den gewohnten Zeiten (vgl. Abfallkalender oder Internetpräsenz www.landkreis-bamberg.de/abfallwirtschaft) geöffnet.

Besonderheiten beachten:

Photovoltaikmodule und Nachtspeicherheizgeräte (mit Antragsformular) können nur am Wertstoffhof in Hallstadt abgegeben werden – dienstags und donnerstags jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr.

„Baurestabfälle, asbesthaltige Abfälle und künstliche Mineralfasern“ können derzeit aus logistischen Gründen nicht am Wertstoffhof in Stegaurach angenommen werden. Kundinnen und Kunden aus dem Einzugsbereich des Wertstoffhofs Hirschaid wird empfohlen, alternativ den Wertstoffhof in Memmelsdorf-Litzendorf, die nahegelegene Deponie Gosberg oder örtliche Entsorgungsunternehmen zu nutzen. Informationen zu Anlieferungs- und Zahlungsbedingungen gibt die Abfallberatung des Landkreises.

Bei Fragen zu diesem oder anderen Themen rund um die Abfallwirtschaft hilft die Abfallberatung des Landkreises gern weiter – telefonisch unter 0951/85-706 oder 0951-85-708, oder per E-Mail an abfallberatung@LRA-ba.bayern.de.