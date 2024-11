Polizeibericht Hochfranken vom 09.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Betrunkene Pkw-Fahrerin fährt gegen Straßenlaterne, Verteilerkasten und Gartenzaun

COBURG – Am frühen Freitagabend, gegen 19:05 Uhr, befuhr eine 39-jährige Frau aus Coburg mit einem Pkw Ford Fiesta im volltrunkenen Zustand die Blumenstraße und bog nach rechts in den Kanonenweg ab. Während des Abbiegevorgangs überfuhr die junge Frau den Gehweg und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne, einen Verteilerkasten und gegen einen Gartenzaun. Die Frau verursachte einen Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Während der Unfallaufnahme wies die Unfallverursacherin fast 1,9 Promille auf. Es folgte die Unfallanzeigenaufnahme mit mehreren Strafanzeigen, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Polizeiinspektion Kronach

Lipliner entwendet

Kronach – Eine 20-jährige Landkreisbewohnerin kaufte in den Abendstunden des 08.11.2024 in einem Drogeriemarkt im Kronacher Hammermühlweg ein. Als sie den Kassenbereich passieren wollte, löste die Diebstahlwarnanlage aus. Bei einer Überprüfung der Handtasche der jungen Dame kamen zwei nicht bezahlte Lipliner im Wert von 10,90 Euro zum Vorschein. Die junge Frau muss sich nun wegen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Von der Straße abgekommen

Steinwiesen – Am 07.11.2024, gegen 18 Uhr, schätzte eine 83-Jährige aus dem Landkreis Kronach mit ihrem Skoda eine Kurve in der Industriestraße in Steinwiesen falsch ein, kam von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Die leicht verletzte Dame wurde mit einem verständigten Rettungswagen ins Klinikum Kronach verbracht. An ihrem Fahrzeug entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch einen verständigten Abschleppdienst geborgen. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

Gleich zweimal Unfallflucht:

Kasendorf. Am Donnerstag den 07.11.2024 in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer, eines größeren Fahrzeugs, die Dachrinne und mehrere Dachziegeln eines Hauses in der Bamberger Straße. Der Unfallfahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Kulmbach. Am Freitag den 08.11.2024 im Zeitraum von 05:45 Uhr bis ca. 15:10 Uhr parkte ein Kulmbacher seinen Pkw, Seat Leon, auf dem Parkplatz am Schwedensteg. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kehrte musste er feststellen, dass sein hinterer, rechter Kotflügel beschädigt war. Der entstandene Schaden befindet sich im vierstelligen Bereich.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Unfallverursachern bzw. den Unfallfahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei Kulmbach unter der Nummer 09221/6090 entgegen.