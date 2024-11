Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 09.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitag ereignete sich zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Bamberg in der Promenadenstraße. Ein bis dato unbekannter Zeuge, den die Polizei Bamberg-Stadt sucht, konnte beobachten, dass ein geparkter silberner Pkw BMW durch einen weißen Ford Fiesta angefahren wurde. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Der unbekannte Zeuge hatte am BMW einen Hinweiszettel mit den Angaben zum Verursacherfahrzeug hinterlassen.

Sonstiges

BAMBERG. Ein 34jähriger Mann kam am Samstag gegen 2 Uhr auf der Tanzfläche in einer Diskothek in der Oberen Sandstraße zunächst mit einem anderen Gast in Streit und schlug einen 22jährigen Gast ins Gesicht, weshalb der Streithahn durch die Sicherheitsdienstmitarbeiter auf die Straße befördert wurde. Hier erkannte er einen Begleiter des Opfers und schlug auch diesen ins Gesicht. Der Schläger wurde durch die Polizei festgenommen und aufgrund seiner Aggressivität in Gewahrsam genommen. Die beiden Ofer wurden leicht verletzt im Krankenhaus versorgt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Ampel an der Mainbrücken zwischen Hallstadt und Dörfleins beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.00 Uhr, wurde an der Mainbrücke die Baustellenampel durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Verkehrsregelung war nur bis am Vormittag gestört.

Die Ampel wurde wieder provisorisch in Gang gesetzt. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. 200,- EUR. Zeugenhinweise zur Tat bzw. dem Täter nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-310 entgegen.

Mit dem Rad betrunken gefahren

In der Maximilianstraße geriet in der Nacht ein 40-jähriger Mann in eine zivile Polizeikontrolle. Der Radfahrer fiel den Beamten mit einer Schlangenlinienfahrt auf.

Die Kontrolle mit dem Alkomaten ergab einen Wert von 2,04 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Vermisstenfall – Widerruf der Vermisstenfahndung

Unterleinleiter. Am Freitagabend, 08. November 2024, wurde eine 77-jährige Dame aus Unterleinleiter bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt als vermisst gemeldet. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen fanden Polizeikräfte die Vermisste wenig später leblos in einem Bach auf.

Gegen 22.00 Uhr meldeten Angehörige die höchstwahrscheinlich orientierungs- und hilflose Dame als vermisst. Die Polizei hatte daraufhin mit einem Großaufgebot nach der Frau gesucht. Neben den örtlichen Polizeikräften waren mehrere Polizeihunde, ein Großaufgebot der Feuerwehr sowie Polizei- und Feuerwehrdrohnen im Einsatz.

Am Samstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, entdeckten Beamte die Frau nördlich von Unterleinleiter leblos in einem Bach. Der verständigte Arzt konnte nur noch den Tod der 77-jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm vor Ort die Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die genauen Hintergründe des Todesfalls sind nun Bestandteil der Untersuchungen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Forchheim. Am 09.11.2024 gegen 02:00 Uhr entfernte sich ein unbekannter Radfahrer von einer Unfallstelle in der Benzstraße. Der Radfahrer wechselte zuvor vom Gehweg auf die Fahrbahn, weshalb ein Lkw-Fahrer ausweichen musste und dabei einen entgegenkommenden Lkw touchierte. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 10.000 EUR. Der Radfahrer wurde als männlich mit Mütze bekleidet beschrieben. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden (Tel. 09191/7090-0).

Diebstähle

Forchheim. Am 08.11.2024 gegen 19:15 Uhr stellte ein 18-Jähriger seinen Rucksack und seine Sporttasche im Bereich des Bahnhofsplatzes ab. In einem unbeobachteten Moment wurden diese Gegenstände von einem Unbekannten mitgenommen. Inhalt der Taschen waren hauptsächlich Kleidungsstücke mit einem geschätzten Wert von ca. 200 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Sonstiges

Heroldsbach. Am 08.11.2024 gegen 16:30 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge einen ca. 60 Jahre alten Mann an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße beobachten, wie dieser mehrfach den „Hitlergruß“ zeigte. Auf Ansprache zeigte er sich hierbei noch uneinsichtig, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bis zum Eintreffen entfernte sich der Unbekannte. Der Mann war ca. 1,80 m groß, trug eine Brille und hatte Kopfhörer auf. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Am 09.11.2024 gegen 02:30 Uhr wurde bei einem 57-jährigen Pkw-Fahrer in der Von-Ketteler-Straße Alkoholgeruch festgestellt werden. Der darauffolgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 ‰. Durch die Polizeistreife wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Polizeiinspektion Lichtenfels und Polizeistation Bad Staffelstein

Geländer angefahren

EBENSFELD. Das Geländer am Übergang von der Hauptstraße zum Sportplatz in Pferdsfeld, wurde bereits am 1. Novemberwochenende von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Wer kann Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 entgegen.

Unfallbeteiligter Lkw geflüchtet

HOCHSTADT AM MAIN. Am Freitagmorgen kam einer 23jährigen Pkw-Fahrerin auf der Bundesstraße 173 ein Lkw entgegen, so dass diese nach rechts ausweichen musste. Hierbei streifte die junge Frau die Leitplanke. Der Lkw, welcher der Geschädigten auf ihrer Spur entgegen kam, entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise auf den Täter oder den Lkw geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

Traktor verliert Ladung

LICHTENFELS. Zu einer Verkehrsbehinderung kam es Freitagmittag auf dem Bgm.-Dr.-Hauptmann-Ring. Ein Traktor mit Anhänger verlor hierbei eine größere Menge Bauschutt auf der Fahrbahn, so dass diese nicht mehr befahren werden konnte. Die Fahrbahn wurde daraufhin kurzzeitig gesperrt und durch die vereinten Kräfte des Verursachers, des Kreisbauhofs und den Polizeibeamten gereinigt, so dass es keine großen Behinderungen gegeben hat.

Gastwirt geschlagen

LICHTENFELS. Am frühen Freitagnachmittag kam es zu Körperverletzung in der Lichtenfelser Innenstadt. Eine noch unbekannte Frau betrat hierbei eine Gaststätte in der Stadtknechtsgasse und pöbelte grundlos Gäste an. Als der Wirt die Frau daraufhin der Gaststätte verwies, schlug ihm diese mit der Faust ins Gesicht. Eine Servicekraft beleidigte sie im Anschluss und spuckte diese an. Noch bevor die erste Polizeistreife eintreffen konnte, entfernte sich die Frau. Wer kann Hinweise auf die Frau geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.