Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 09.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Weisendorf – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle beim Fahrer eines PKWs Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert oberhalb der so genannten 0,5 Promille Grenze. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Auf den Mann kommt ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot zu.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Adelsdorf – Fahrraddiebstahl

Im Tatzeitraum 25.10.2024 bis 27.10.2024 wurde ein an der Bushaltestelle in der Erlanger Straße in Adelsdorf abgestelltes Mountainbike „Cube“ entwendet. Der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 700 Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei in Höchstadt zu melden.

Hemhofen – Lockere Radmuttern

Am 05.11.2024 stellte ein 68-jähriger Geschädigter lockere Radmuttern am linken Vorderrad seines PKW fest. Der graue Opel Insignia war zuvor vom 23.10.2024 bis zum 31.10.2024 in der Leithenstraße in Hemhofen abgestellt.

Obwohl der Reifenwechsel erst am 23.10.2024 erfolgte, ermittelt die Polizei Höchstadt aktuell wegen des Anfangsverdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt.

Zeugen eines in Frage kommenden Vorfalls werden gebeten, Hinweise bei der PI Höchstadt mitzuteilen.