Pkw in Bamberg mit Hakenkreuz beschmiert

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

BAMBERG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versahen bislang Unbekannte ein geparktes Auto mit einem Hakenkreuz. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmittag stellte ein 23-jähriger Fahrzeugbesitzer fest, dass sich bislang Unbekannte im Zeitraum von Donnerstagabend, 19 Uhr bis Freitag, 13 Uhr an der Motorhaube seines Autos zu schaffen gemacht hatten. Die Täter „schmierten“ unter anderem ein etwa 15 cm großes Hakenkreuz in den Staub. Damit nicht genug, versahen sie die antisemitische Zeichnung mit dem Schriftzug „Du bist tot“.

Der Besitzer des schwarzen Opel hatte sein Fahrzeug zuvor im Bamberger Ortsteil Gaustadt im Bereich der Hauptstraße geparkt.

Die Kripo Bamberg ermittelt wegen Bedrohung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet in dem Fall um Zeugenhinweise.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet, die sich an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben?

Zudem werden Fahrzeugbesitzer, die ähnliche Feststellungen an ihren Fahrzeugen gemacht haben gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 an die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg zu wenden.