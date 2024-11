Infoveranstaltung in Dörfles-Esbach für alle Naturschutz-Interessierten

Manche Menschen würden eigentlich gerne etwas im Naturschutz bewegen, aber wissen nicht genau, wie sie anfangen sollen oder wo sie sich hinwenden können. Deswegen hat jetzt der LBV Coburg nächsten Dienstag, 12. November, um 19 Uhr eine Infoveranstaltung für alle Leute organisiert, die sich gerne im Naturschutz engagieren wollen.

Zu dieser Veranstaltung ist jeder eingeladen, der gerne aktiv etwas zum Naturschutz beitragen möchte – dabei spielt es keine Rolle, ob jemand bereits viel über Vögel, Insekten, Amphibien oder Pflanzen weiß oder (noch) nicht. Wer Freude an der Natur hat, etwas bewegen möchte und sich in einem Team von Gleichgesinnten wohl fühlt, ist hier genau richtig. Im Laufe der Veranstaltung möchten wir Fragen beantworten wie: „Was macht eigentlich der LBV Coburg genau?”, „Welche Arbeitsgruppen gibt es?” und „Wie genau kann man sich im Naturschutz engagieren?”. In entspannter Atmosphäre informiert die Freiwilligenbeauftragte des gemeinnützigen Coburger Naturschutzvereins, Nicole Steinmetz, über die verschiedenen Arbeitsgruppen sowie aktuelle Projekte und berichtet über die ehrenamtliche Arbeit beim LBV Coburg.

Der Infoabend findet in der LBV-Geschäftsstelle, Ziegelei 4b, in Dörfles-Esbach statt. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Um vorherige Anmeldung unter nicole.steinmetz@lbv.de wird gebeten. Der LBV Coburg freut sich über reges Interesse.