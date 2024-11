„Humanitas in Centro“ präsentiert Ausstellung im Bayreuther Landratsamt

Bewegende Eindrücke von der Ukraine-Front

Der Verein „Humanitas in Centro“ hat am Donnerstagabend im Foyer des Bayreuther Landratsamts eine eindrucksvolle Ausstellung eröffnet, die die Realität und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf bewegende Weise veranschaulicht. Die Ausstellung wurde feierlich von Alexander Krauß, dem Gründer des Vereins, eröffnet.

Der Speichersdorfer, der sich selbst an der humanitären Front in der Ukraine engagiert, gewährte den Anwesenden durch persönliche Berichte einen emotionalen Einblick in die Zustände vor Ort und das Leid der Menschen, die vom Krieg direkt betroffen sind.

Im Zentrum der Ausstellung stehen eindringliche Fotografien sowie originale Gegenstände aus dem Kriegsgebiet. Zu den Exponaten gehören unter anderem Krauß‘ eigene Uniform und das Hemd eines ukrainischen Polizisten, der im Einsatz sein Leben verlor. Diese Objekte, die Zeugnis der Härte und des Muts der Helfer an der Front sind, vermitteln den Besuchern einen unmittelbaren Eindruck von den persönlichen Schicksalen und den dramatischen Umständen, mit denen die Menschen in der Ukraine konfrontiert sind.

Die Eröffnungsveranstaltung wurde von Vertretern der Kommunalpolitik begleitet, darunter Landrat Florian Wiedemann, Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und Speichersdorfs Bürgermeister Christian Porsch. Das Trio sprach Alexander Krauß und seinem Team tiefen Dank und Anerkennung für das unermüdliche Engagement in der Ukraine aus.

Die Ausstellung wird im Foyer des Landratsamts noch bis Ende November zu sehen sein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen und die Arbeit von „Humanitas in Centro“ kennenzulernen.