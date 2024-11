HIV-Testwochen im Landkreis Bayreuth laufen bis 30. November 2024

Unter dem Aktionsmotto „Test jetzt!“ bieten das Gesundheitsamt des Landratsamtes Bayreuth und die Aidsberatung Oberfranken der Diakonie Bayreuth bis zum 30. November 2024 die Möglichkeit an, sich auf HIV testen zu lassen. Der kostenfreie Test läuft, wie immer, im Gesundheitsamt (Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth) anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung ab.

Viele Menschen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestanden haben könnte. Die Unsicherheit danach ist eine große Belastung.

Habe ich mich angesteckt? Oder mache ich mir unbegründet Sorgen? Die einzige Möglichkeit, darauf eine sichere Antwort zu bekommen, ist ein HIV-Test in Verbindung mit einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Gesundheitsexperten. Dafür stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen in Bayern bereit – mit Veranstaltungen während der HIV-Testwochen im November und mit regulären Angeboten in allen anderen Wochen des Jahres.

Werbepräsenz in Bussen von Stadt und Landkreis Bayreuth

Um noch stärker auf das Thema aufmerksam zu machen, haben die Verantwortlichen auch die Werbepräsenz verstärkt. So ist einerseits in den Bussen der Stadt Bayreuth in regelmäßigen Abständen ein 15-sekündiger Spot zu sehen, andererseits werden die Busse, die im Landkreis Bayreuth verkehren, mit Aktionsplakaten ausgestattet.

Die Verantwortlichen des Bayreuther Gesundheitsamts bitten um eine telefonische Terminvereinbarung unter der 0921/728-229 oder der 0921/728-601. Die Anonymität interessierter Bürgerinnen und Bürger bleibt gewahrt. An der Pforte des Bayreuther Landratsamts ist lediglich mitzuteilen, dass ein Termin mit dem Gesundheitsamt vereinbart wurde.

Die Testzeiten sehen wie folgt aus:

Montag: 09:00-14:00 Uhr

Dienstag: 09:00-14:00 Uhr

Mittwoch: 09:00-12:00 Uhr

Donnerstag: 09:00 – 16:00 Uhr

Landrat Florian Wiedemann: