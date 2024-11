Forchheimer Kickboxer auf der Weltmeisterschaft in Wien

Vom 23. bis 27.10.2024 fand die Weltmeisterschaft des Kickboxverbandes ISKA im Hallmanndom in Wien statt. Über 1.000 Teilnehmer aus 35 Nationen fanden sich ein um in den verschiedenen Disziplinen Kickboxen, K-1 (Kickboxen mit Low Kicks und Kniestößen) und Muay Thai gegeneinander anzutreten.

Der Forchheimer Kickboxer Frank Van Gompel hatte sich in den Vorausscheidungen für die Teilnahme qualifiziert und trat für Deutschland und seinen Heimatverein, das Warriors Martial Arts Team e.V. an.

Er ging in der Gewichtsklasse 75 < 80 kg an den Start, dies in der Altersklasse von 18 – 35 Jahren.

Frank traf in seinem ersten Kampf auf Ross Prizemann aus Irland. Der Ire eröffnete den Kampf mit einem Axttritt (Axekick) und legte gleich ein hohes Tempo vor. Den Kampf über versuchte der Ire durch Kicks kombiniert mit Links-Rechts Schlagkombinationen zum Kopf Druck aufzubauen. Frank konnte jedoch nach kurzer Zeit in den Kampf finden und seinen Gegner nun konsequent vor sich her treiben. Über die Dauer der Runden und einer erfolgreichen Fußfegetechnik von Frank, die seinen Gegner zu Boden brachte, merkte man die schädliche Wirkung des hohen Anfangstempos seines Gegners. Frank konnte den Kampf mehr und mehr bestimmen. Zum Schluss gewann Frank den Kampf einstimmig nach Punkten.

Im Halbfinale begegnete Frank dann Dmytro Vasin aus der Ukraine. Der Ukrainer war fast einen Kopf größer als Frank und hatte somit einen deutlichen Reichweitenvorteil. Diesen spielte der Ukrainer konsequent auch aus. Über die Runden hielt er Frank mit Tritten auf Distanz und ließ sich immer nur kurz auf den sprichwörtlichen Schlagabtausch ein, in der Frank wirklich gute Boxkombinationen landen konnte. Frank gelang es leider nicht, seinen Gegner zu stellen und den Kampf in eine für ihn vorteilhafte Distanz zu verlagern. Der Ukrainer agierte durchgehend mit gestoßenen und gedrehten Tritten, die auch Wirkung zeigten. Nachdem auch dieser Kampf über die komplette Dauer ging, gewann der Ukrainer verdient nach Punkten.

Der Ukrainer, Dmytro Vasin, gewann im Anschluss auch den Finalkampf und wurde Weltmeister. Frank erreichte den 3. Platz in der Gruppenwertung und konnte damit Bronze mit nach Hause nehmen.

Das „Team Germany“ konnte sich auch Dank Franks Leistung bei der Weltmeisterschaft 2024 den Platz 2 im Medaillenspiegel sichern.

Text: Van Gompel und Pressewart