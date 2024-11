Blutspenderehrung in Forchheim

Am 15.10.24 fand die letzte von vier Blutspender-Ehrungsfeiern beim BRK-Forchheim statt. Corona-Bedingt wurde seit 2019 keine Ehrungsfeier für langverdiente Blutspender mehr abgehalten.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass das BRK Forchheim die diesjährige Ehrungsfeier auf 4 Termine aufteilen musste. Zu diesem letzten Termin in Forchheim kamen insgesamt über 100 Blutspenderinnen und Blutspender zusammen, die zwischen 25 und 175 Spenden geleistet hatten.

In einer feierlichen Atmosphäre wurden Spender geehrt, die 50, 75, 100, 125, 150, oder 175 mal in ihrem Leben Blut gespendet hatten.

Die Urkunden und die Ehrungsnadeln wurden am Ehrungsabend vom Oberbürgermeister der Stadt Forchheim, Herrn Uwe Kirschstein und vom Vorsitzenden des BRK Kreisverbandes Forchheim, Herrn Michael Fees, an die Spender übergeben. Auch Herr Dr. Kirschstein bedankte sich in seiner Ansprache nochmal ausdrücklich für das hohe soziale Engagement aller Spender.

Ebenfalls ehrte das BRK an diesem Abend verdiente langjährige Helferinnen und Helfer des Blutspendeteams. Darunter wurden auch Herr Manfred Hösch (4. von links) und Frau Lydia Köhler (5. von links) mit dem bronzenem Ehrenzeichen der BRK-Gemeinschaft Wohlfahrt und Soziales für ihren langjährigen herausragenden Einsatz ausgezeichnet.