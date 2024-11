AWO Erlangen-Höchstadt bietet gemeinsame Nachmittage für Demenzkranke

Eine kleine Auszeit für Pflegende Angehörige

„In Betreuungsgruppen wie in unserer Gruppe „Zeitlos“ der AWO Erlangen-Höchstadt in Eckental-Brand kommen an Demenz erkrankte Personen an einem Tag in der Woche zusammen. Sie trinken gemeinsam Kaffee, singen, bewegen sich zur Musik, oder es werden Bewegungsspiele durchgeführt. Wir fördern angelehnt nach maks-Prinzip. Motorisch, alltagspraktisch, kognitiv und sozial“, erläutert Petra Mönius-Gittelbauer von der Fachstelle für Pflegende Angehörige der AWO. „In dieser Zeit haben auch die Pflegenden Angehörigen für sich die Möglichkeiten, dringende Erledigungen zu machen, oder eine kleine Auszeit für sich zu nehmen, da sie ihre Angehörigen gut versorgt wissen“.

Landrat, Alexander Tritthart und die Eckentaler Bürgermeisterin Ilse Dölle besuchten gemeinsam mit Fritz Müller und Geschäftsführer Christian Pech vom AWO- Kreisverband die Betreuungsgruppe und sangen dabei gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern unter anderem „Die Gedanken sind frei“. Landrat Alexander Tritthart betont anlässlich seines Besuchs: „Die Betreuungsgruppe der AWO Erlangen-Höchstadt leistet einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen in der Region.“

Anlass des Besuchs war der Abschied von Petra Mönius-Gittelbauer zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Ihr dankten Alle für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren. Die Fachstelle für Pflegende Angehörige wird danach vorerst leider nicht mehr besetzt sein können. Lisa Neubert vom Pflegestützpunkt Landkreis Erlangen-Höchstadt konnte bei diesem Besuch aber mitteilen, dass die Sprechstunden teilweise durch den Pflegestützpunkt übernommen werden. „Der Pflegestützpunkt steht dann jeden ersten Mittwoch im Monat von 10:00-12:00 Uhr zur Sprechstunde im Rathaus Eschenau, beginnende mit dem 08.01.2025, für alle Fragen rund um das Thema Pflege zur Verfügung, erläutert Lisa Neubert vom Pflegestützpunkt des Landkreises.

Auch für die AWO erläuterte Geschäftsführer Christian Pech: „Angebote wie die Betreuungsgruppen, die Gesprächskreise für Pflegende Angehörige und der ehrenamtliche Helferkreis bleiben weiterhin bestehen und werden auch künftig weiter Bestand haben“.

Bürgermeisterin Ilse Dölle betonte bei dem Besuch, dass die Marktgemeinde Eckental den Weg zur demenzfreundlichen Kommune geht und verwies hierbei auf die Bedeutung von Angeboten der AWO, wie z.B. der Betreuungsgruppe: „Eckental ist ein lebenswerter Ort für Menschen aller Altersgruppen – deshalb freuen wir uns sehr über diese Angebote. Ich danke allen Beteiligten, die daran mitwirken.“

Information:

Die Betreuungsgruppe „Zeitlos“ in Eckental-Brand trifft sich jeweils Mittwoch von 10 bis 16 Uhr. Interessenten können sich bei Petra Mönius-Gittelbauer melden:

petra.moenius-gittelbauer@awo-erlangen.de, Telefon 09131 7153-85

Die Stelleninhaberin der Fachstelle für Pflegende Angehörige im östlichen Landkreis geht zum 31.12.2024 in den Ruhestand, die Sprechstunde in Eschenau wird vom Pflegestützpunkt Landkreis Erlangen-Höchstadt übernommen.

Bei der Fachstelle für Pflegende Angehörige im westlichen Landkreis (Rosi Schmitt) bleibt alles unverändert.

Pflegestützpunkt:

Der Pflegestützpunkt steht ab 08.01.2025 jeden ersten Mittwoch im Monat von 10:00-12:00 Uhr zur Sprechstunde im Rathaus Eschenau für alle Fragen rund um das Thema Pflege zur Verfügung. Beratungsgespräche finden nach Terminvereinbarung statt. Außerhalb der Sprechstunden sind ebenfalls Termine für Beratungen und Hausbesuche möglich. Der Pflegestützpunkt ist unter der Telefonnummer 09131 803 1278 oder per Mail unter pflegestuetzpunkt@erlangen-hoechstadt.de erreichbar.