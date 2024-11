Albrecht-Dürer-Symphoniker aus Nürnberg zu Gast in Herzogenaurach

„Cello spielen heißt für mich – erzählen“

Die Albrecht-Dürer-Symphoniker aus Nürnberg geben am Sonntag, den 17. November, in der Kirche St. Magdalena in Herzogenaurach ihr Herbstkonzert unter der Leitung des Dirigenten Dorian Keilhack. Auf dem Programm stehen von Wolfgang Amadeus Mozart die Ouvertüre zu „Cosi fan tutte“, von Camille Saint-Saens das Cellokonzert Nummer 1 mit der Solistin Joanna Sachryn und von Franz Schubert die Sinfonie Nummer 4, die „Tragische“ Sinfonie.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr, und der Eintritt ist frei.

Die 2019 gegründeten Albrecht-Dürer-Symphoniker sind ein semiprofessionelles Orchester, dessen Mitglieder vorwiegend aus Nürnberg, seiner näheren Umgebung aber auch von weiter weg aus Ansbach, Bayreuth und Würzburg kommen. Konzertmeister ist Professor Klaus Lieb, ehemaliger Konzertmeister der Nürnberger Symphoniker.

Das Orchester freut sich, für dieses Konzert die berühmte Cellistin Joanna Sachryn und den renommierten Dirigenten Dorian Keilhack gewinnen zu können.

Dorian Keilhack, bis 2024 Chefdirigent der Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach, stammt aus einer Musikerfamilie, deren Wurzeln in England, Deutschland, Österreich, Böhmen und Israel liegen. Die große Bandbreite seines Repertoires umfasst weit über 80 Opern und die gesamte Sinfonik von Barock bis ins 20. Jahrhundert. Seit über 20 Jahren steht Dorian Keilhack am Pult vieler Klangkörper in Europa, Südamerika und Asien. So dirigierte er unter anderem auch die Staatsphilharmonie Nürnberg und die Nürnberger Symphoniker sowie Orchester in Mexiko, Polen, Russland, Italien und in der Schweiz.

Nach Studien in den Fächern Klavier und Dirigieren an den Hochschulen in Nürnberg, Freiburg und der Julliard School in New York, gaben berühmte Dirigenten wie Leon Fleisher, Christoph Eschenbach und Georg Schmöhe weitere künstlerische Impulse.

Seit 2000 gibt er in Meisterkursen sein Wissen an junge Sänger und Musiker weiter und unterrichtet als Gastprofessor. 2024 übernahm er als künstlerischer Leiter die internationale Orchesterakademie Collegium Musicum Pommersfelden, in der im Sommer Musiker/innen aus aller Welt für vier Wochen zu Orchester- bzw. Kammermusikarbeit zusammenkommen.

Die gebürtige Polin Joanna Sachryn machte bereits mit siebzehn Jahren als jüngste Solocellistin Polens an der Oper in Stettin Furore. Sie absolvierte dort ihr Studium an Musikkonservatorium und war Preisträgerin zahlreicher nationaler Wettbewerbe. Bedeutende Impulse erhielt sie in dieser Zeit auch in Frankfurt und London, dort durch William Pleeth, dem Lehrer von Jacqueline du Pre, sowie durch Mstislaw Rostropowitsch und Daniil Schafran.

Konzertreisen als Solistin führten sie unter anderem nach Österreich und in die Schweiz, nach Großbritannien, Rumänien, Spanien, Asien und die USA.

Ihre große Leidenschaft gilt der Kammermusik. Sie ist Cellistin des Kölner Klaviertrios und bildet mit Kollegen der Wiener Philharmoniker das international gefeierte Wiener Cello-Ensemble 5+1. Und als geschätzte Pädagogin gibt sie regelmäßig Meisterklassen in Europa und Asien, unter anderem auch im Haus Marteau in Oberfranken. Nicht zuletzt ist sie auch Gastprofessorin an der Tongji University Shanghai, der Yehudi Menuhin School Qingdao und an der Akademie für Musik in Berlin.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Orchesters www.ad-symphoniker.de