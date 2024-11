Workshop „Bamberg für Kinder barrierefrei gestalten“ – Anmeldung bis 11. November

Einladung zum zweiten Workshop für Eltern zur Unterstützung von Kindern mit Förderbedarf – Anmeldung bis 11. November

Welche Möglichkeiten hat mein Kind mit einer Beeinträchtigung? Welcher Spielplatz ist für mein Kind (im Rollstuhl) geeignet? Kann es seine Schule frei wählen? Wie bekomme ich eine Schulbegleitung? Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es außerhalb von Kindergarten und Schule? Mit diesen und vielen weiteren Fragen fühlen sich Eltern häufig alleine gelassen.

Die Stadt Bamberg setzt ihre Initiative zur Förderung der Inklusion fort und lädt herzlich zu einem zweiten Workshop für Eltern von Kindern mit Förderbedarf ein. Dieser wird am 14. November 2024 um 16 Uhr im Bistumshaus Bamberg, Heinrichsdamm 32, 96047 Bamberg, im Großen Saal stattfinden.

Anmeldungen werden bis zum 11. November 2024 unter inklusion@stadt.bamberg.de entgegengenommen. Zweiter Bürgermeister und Sozialreferent Jonas Glüsenkamp ruft alle betroffenen Eltern auf, sich zu beteiligen: „Wir werden die Ergebnisse sehr ernst nehmen und wollen konkrete Maßnahmen angehen.“

Nach dem erfolgreichen ersten Workshop am 26. September 2024, der von zahlreichen Eltern und Fachpersonen besucht wurde, gilt es nun, die dort gesammelten Erkenntnisse weiterzuverarbeiten. Es sollen konkrete Handlungsoptionen und Ziele entwickelt werden, um die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit Förderbedarf in Bamberg gezielt zu adressieren. Wichtig ist: Sie müssen nicht am ersten Workshop teilgenommen haben, um beim zweiten Workshop mitwirken zu können. Alle interessierten Eltern und Fachpersonen sind herzlich willkommen!

Eltern und Betreuungspersonen von Kindern mit Beeinträchtigungen sind die Experten und ihre Perspektiven und Erfahrungen sind entscheidend, um bedarfsgerechte Maßnahmen zu entwickeln. Die erarbeiteten Ergebnisse fließen in unseren Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen ein.

Bei Bedarf einer Kinderbetreuung während des Workshops, melden Sie sich bitte bei der Behindertenbeauftragten Nicole Orf unter 0951 87 1069.

Gemeinsam wird eine inklusive Zukunft für alle Kinder in Bamberg gestaltet!

Workshop für Eltern von Kindern mit Förderbedarf