Vorbericht SC Eltersdorf – TSV Abtswind

Das Jahr neigt sich dem Ende. Noch vier Spiele gilt es für die Quecken zu bestreiten. Morgen kommt der TSV Abtswind in den ELSNER-Sportpark. Im Hinspiel sah es lange danach aus, dass die Quecken Abtswind ohne Punkte verlassen würden, ehe Felix Rippert zum Schluss der Partie einen Doppelpack schnürte. Es verspricht eine ähnlich enge Partie zu werden, wie auch die Tabellensituation an der Spitze. Aktuell belegen die Quecken einen guten dritten Platz, nach diesem Spieltag könnte man wieder Spitzenreiter sein, aber auch ein abrutschen auf Platz vier ist möglich.

Bernd Eigner:

“Es ist alles verdammt eng. Vor zwei Wochen waren wir Spitzenreiter, jetzt Dritter, nach dem Wochenende sieht alles vielleicht wieder ganz anders aus. Ein sehr enger Kampf an der Spitze. Das zeigt auch wie gut die Liga ist. Wir hatten einen guten Auftritt in Cham, haben es verpasst das Tor zu machen. Als absolute Spitzenmannschaft ziehst du das irgendwie und bleibst an der Spitze. Nichtsdestotrotz war es ein guter Auftritt auf einem engen Platz mit einem ekligen Gegner. Ähnlich eklig wird es gegen Abtswind. Wir haben den Vorteil auf unseren heimischen Rasen zu spielen. Ein ähnlicher Auftritt wie zuletzt in der Oberpfalz mit der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor der Kiste, dann bin ich positiv gestimmt, dass wir drei Punkte bei uns behalten.”