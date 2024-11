Vorankündigung: Don Kosaken Chor Serge Jaroff® in Kunreuth

Der weltberühmte Don Kosaken Chor Serge Jaroff® gastiert erstmals in Kunreuth. Am 21. Dezember 2024 präsentieren die ukrainischen Sänger ein neues, mitreißendes Programm in der beschaulichen Lukaskirche. Freuen Sie sich auf ein musikalisches Fest voller großer Stimmen und inniger Gesänge. Dieses Konzert veranstaltet der Verein „Kunreuth – hier lässt sich’s leben e.V.“ in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Kunreuth auf Initiative von Frau Christl Hoffmeister.

Unter der Leitung von Wanja Hlibka begeistert der Chor seit Jahren weltweit sein Publikum. Ihre Auftritte in Konzertsälen und Kirchen sind längst Kult und enden stets mit stehenden Ovationen.

Wanja Hlibka, einst jüngster Solist im Chor von Serge Jaroff, führt das Ensemble mit den Original-Arrangements zu neuen Höhen. Die ukrainischen Sänger verzaubern mit ihren Stimmen und festlichen Kirchenliedern das Publikum auf ihrer Tournee.

In memoriam Serge Jaroff, der die Don Kosaken zu Weltruhm führte.

Es gibt viele Kosaken-Formationen, doch nur einen Don Kosaken Chor Serge Jaroff®.

Das Konzert beginnt am Samstag, den 21.12.2024 um 18:00 Uhr in der Lukas-Kirche Kunreuth.

Vorverkaufskarten für diesen klanglichen Höhepunkt in Kunreuth erhalten Sie bei:

Nah & gut Drinndörfer, Kirchberg 2, Kunreuth, Tel. 09199-365

´s blaue Stäffala, Buchhandlung, Wiesentstr. 1, Forchheim, Tel. 09191-670567

Schreibwaren Singer, Bayreuther Str. 6, Gräfenberg, Tel. 09192-242

Kartenvorverkauf zu € 30,– / 25,–

Restkarten an der Konzertkasse