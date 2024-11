Verstärkung im Sana MVZ Coburg: Tatiana Knaus bringt ihre Erfahrungen aus der Klinik ein

Seit Oktober 2024 verstärkt Tatiana Knaus das onkologische Team im Sana MVZ Coburg als Funktionsoberärztin. Frau Knaus ist bereits seit 2010 in der Klinik tätig, absolvierte zahlreiche ärztliche Fort- und Weiterbildungen und konnte in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie nun in den Praxisbetrieb des Medizinischen Versorgungszentrums einbringt. Ihr zusätzlicher Einsatz in der ambulanten Sprechstunde bietet die Möglichkeit, die Betreuung der Patientinnen und Patienten auf ein noch höheres Niveau zu heben und gleichzeitig Synergien zwischen Klinik und Facharztzentrum weiter zu stärken.

Praxismanagerin Nadine Diller und der kaufmännische Direktor des Sana Klinikums Coburg Fridolin Rech begrüßen die Oberärztin zum Dienstantritt und freuen sich über die Verstärkung des Teams: „Wir sind überzeugt, mit Frau Knaus eine engagierte und erfahrene Kollegin für die Onkologie des MVZs zu gewinnen. Wir danken ihr und dem ganzen Team rund um Dr. Lamberti für ihren täglichen Einsatz für unsere Patienten.“ In der onkologischen Praxis des Sana MVZ Coburg werden jährlich rund 5 000 Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankungen behandelt und betreut. Dabei arbeiten die Fachärzte der Hämatologie und Onkologie, Strahlentherapie, Gynäkologie, Chirurgie, Urologie, Pathologie und Radiologie sowie der Inneren Medizin eng zusammen, um eine bestmögliche heimatnahe Behandlung zu bieten.

Die Facharztpraxis sowie die Klinik profitieren von dieser gelungenen Verstärkung und sehen der künftigen Zusammenarbeit mit Freude entgegen.