Polizeibericht Hochfranken vom 08.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Ladendiebe gelang die Flucht

COBURG. Am Donnerstagmittag haben zwei bislang unbekannte Täter hochwertiges Parfüm in einem Drogeriemarkt in der Coburger Innenstadt entwendet.

Kurz nach 11 Uhr ging bei der Coburger Polizei die Meldung über zwei Ladendiebe ein, die beim Diebstahl erwischt wurden und anschließend flüchten konnten.

Die beiden Männer wurden vom geschulten Auge einer Mitarbeiterin des Marktes dabei beobachtet, wie die Beiden zwei Packungen Parfüm im Wert von ein paar hundert Euro in ihrer Jacke verschwinden ließen und anschließend die Kasse passierten ohne diese zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes wurden beide darauf angesprochen, worauf einer der Männer ein Parfüm wieder zurück ins Regal legte und der andere mit der Ware stiften ging. Anschließend rannte auch der andere der beiden in unbekannte Richtung davon.

Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den Sachverhalt auf. Jedoch blieb eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den beiden Dieben erfolglos.

Verkehrsunfall nach Wildwechsel

ITZGRUND, LKR. COBURG. Zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße B4 wurde die Coburger Polizei am Donnertagabend gerufen.

Dem Vernehmen nach wich der Lenker eines weißen Mercedes einem Reh aus und kam dabei von der Straße ab und blieb auf der dortigen Verkehrsinsel mit seinem Pkw stehen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt, so dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Coburger Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf einen vierstelligen Betrag.

Polizeiinspektion Kronach vom 08.11.2024

Einbruch in Gebrauchtwarenladen – Bargeld entwendet

KRONACH. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebrauchtwarenladen im Kronacher Ortsteil Blumau und entwendeten Bargeld in Höhe einer mittleren vierstelligen Summe. Die Kriminalpolizei Coburg sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Einbrecher zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 2 Uhr, in den Laden ein. Im Inneren des Geschäfts gingen die Täter unter anderem einen Tresor an und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Personen, denen im relevanten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

Schockanrufe

Kronach (Lkrs.) Am Donnerstag, 08.11.24, gingen bei der Polizei Kronach mehrere Meldungen besorgter Bürger ein, dass diese Anrufe erhielten in deren sich der unbekannte Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer führte aus, dass sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet habe und diesen habe der Sohn bzw. Tochter des Angerufenen verursacht haben soll. Um eine Verhaftung des Familienangehörigen abzuwenden, müsse eine Kaution bezahlt bzw. hinterlegt werden.

Die Polizei Oberfranken warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Trickbetrügern:

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Polizeiinspektion Kulmbach

Spiegelklatscher

Untersteinach, Lkr. Kulmbach – Am 07.11.2024 kam der Geschädigte zur Dienststelle und teilte mit, dass gegen 18:30 Uhr, auf halber Strecke zwischen Stadtsteinach und Gumpersdorf ein Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf seine Fahrbahnseite kam und mit seinem Außenspiegel kollidierte. Das Fahrzeug fuhr dann Richtung Stadtsteinach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Kulmbach unter 09221/609-0 in Verbindung zu setzen.