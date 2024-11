Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 08.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Detektive überführen gemeinschaftlichen Diebstahl

BAMBERG. Donnerstagnachmittag konnte ein Kaufhausdetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Franz-Ludwig-Straße drei Personen beim Diebstahl beobachten. Eine 48-Jährige steckte einen Mantel und Pullover im Wert von ca. 125 Euro in eine Tüte und eine 20-Jährige zwei Pullover im Wert von ca. 36 Euro in ihre Handtasche. Als sie den Laden verließen, wurden sie von dem Detektiv darauf angesprochen. Die eintreffende Polizeistreife konnte dann bei der dritten Person, nämlich einem 28-Jährigen noch ein Paar Turnschuhe im Wert von ca. 15 Euro finden, die er in einem Bekleidungsgeschäft in der Fleischstraße gestohlen hatte.

In einem Supermarkt in der Starkenfeldstraße konnte ein Angestellter eine 20-Jährige und eine 30-Jährige beim gemeinschaftlichen Diebstahl beobachten. Während sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlten, wollten sie allerdings die Ware aus der Fleischtheke im Wert von ca. 11 Euro aus dem Laden schmuggeln. Bei Diebstahlsaufnahme stellte sich heraus, dass die Beiden bereits Tage vorher ebenfalls ihr Frischfleischpaket nicht bezahlt hatten.

Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro

BAMBERG. Ein in der Coburger Straße abgestellter schwarzer BMW wurde am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr von Unbekannten angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden am hinten Stoßfänger in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Ebenfalls am Mittwoch zwischen 13:45 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein in der Tiefgarage in der Geyerswörthstraße abgestellter grauer VW/Passat angefahren und beschädigt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ebenfalls 2.000 Euro zu kümmern.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Unter Drogeneinfluss und Alkohol am Fahrzeugsteuer erwischt

BAMBERG. Donnerstagnachmittag wurde in der Forchheimer Straße ein 44-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da die eingesetzten Polizeibeamten drogentypische Anzeichen bei ihm bemerkten, gab er auf Nachfrage an, Crystal und Marihuana konsumiert zu haben.

In der Nacht war am Kunigundendamm ein 21-Jähriger unter Einwirkung von Cannabis am Steuer erwischt worden.

Die Fahrzeuge der Beiden blieben vor Ort stehen, ihre Autoschlüssel wurden sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg durchgeführt.

In der Kaspar-Schulz-Straße war ein 61-Jähriger mit 0,82 Promille mit seinem Auto unterwegs. Außerdem schlug ein Drogentest auf Amphetamin an. Auch sein Fahrzeug blieb stehen, sein Fahrzeugschlüssel an seine Ehefrau übergeben und eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Verkehrsunfallfluchten

EBRACH. Auf Höhe der Solarpark-Baustelle auf der Staatsstraße zwischen Buch und Ebrach musste ein Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein entgegenkommender Pkw touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Audi, so dass dieser zu Bruch ging. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Großgressingen davon. Möglicherweise handelte es sich beim flüchtigen Pkw um einen grauen VW Passat.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet und kann der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, evtl. Hinweise zum Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges geben?

EBING. Die Feuerwehren aus Rattelsdorf und Ebing mussten am Freitagmorgen, gegen 3.15 Uhr, in die Ortsstraße „Am Ruhstein“ ausrücken. Offensichtlich aufgrund eines Defektes an einem Ofen und der damit verbundenen Hitzeentwicklung entstand in einem Einfamilienhaus ein Brandherd in der Zwischenwand hinter dem Ofen. Da sich ein Glutnest ausbreitete und eine hohe Rauchentwicklung entstand, mussten die Feuerwehreinsatzkräfte Zwischenwände und Decken im betroffenen Bereich entfernen, um Löscharbeiten durchführen zu können. Die Bewohner blieben unverletzt. Das Haus ist derzeit aufgrund der enormen Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Mit Licht und Helm in die dunkle Jahreszeit

Viele Fahrradfahrer sind bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Das ergab eine koordinierte Kontrollaktion der Bamberger Landkreispolizei.

Im Rahmen einer Aktion zur Verkehrssicherheit kontrollierte die Polizeiinspektion Bamberg-Land in den vergangenen Tagen an verschiedenen Orten im Landkreis Fahrrad- und E-Scooterfahrer. Ziel der in den Abendstunden durchgeführten Kontrollen war die Förderung der Verkehrssicherheit von Zweiradfahrer und Personen auf E-Scootern. Im Gegensatz zu Autofahrern erleiden die schwächeren Verkehrsteilnehmer aufgrund fehlender „Knautschzone“ bei Verkehrsunfällen häufiger schwerwiegende Verletzungen. Daher nahm die Polizei vor allem die lichttechnischen Einrichtungen von Zweirädern ins Visier. Wer ohne Helm unterwegs war, wurde freundlich über die schwerwiegenden Auswirkungen von Stürzen ohne Kopfschutz aufgeklärt.

„An 48 Fahrrädern war die Beleuchtung nicht vorhanden oder unzureichend, fast jeder zweite fährt ohne Helm. Viele tragen dunkle Kleidung und sind schlecht erkennbar“, stellt der Verkehrssachbearbeiter, Polizeihauptkommissar Marco Krieglsteiner, fest.

Ausnahmen in Sachen Bußgeld bildeten ein Fahrradfahrer, der in unsicherer Fahrweise und unter dem Einfluss berauschender Mittel in die Kontrollstelle fuhr, ebenso wie ein E-Scooter Fahrer, dessen Gefährt nicht versichert war.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Verkehrssünder unter dem Einfluss von Drogen und Cannabiseinwirkungen und ohne Führerschein unterwegs

Bayreuth. Beamte der Zentralen Einsatzdienste Bayreuths stoppten zwei Verkehrsteilnehmer, welche unter dem Einfluss von Cannabis und Drogen standen.

Am Donnerstagnachmittag fiel ein 25 – Jähriger Autofahrer aufgrund einer abgelaufenen Hauptuntersuchungsplakette ins Raster der Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle im Bereich des Grünen Hügels stellte sich heraus, dass die abgelaufene Hauptuntersuchung nicht die einzige Verfehlung des jungen Bayreuthers war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Kokain stand. Dem nicht genug, führte er außerdem ein Messer mit sich, welches er so nicht bei sich tragen durfte. Der junge Bayreuther musste anschließend den Beamten ins Klinikum Bayreuth zur Blutentnahme folgen. Zudem muss er sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel, – Waffen- und Straßenverkehrsgesetz verantworten.

In Verlauf der weiteren Donnerstagnacht wurde ein E-Scooter-Fahrer in Bayreuth einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten betäubungsmitteltypische Symptome fest. In der Folge dessen musste der 20 – Jährige Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der junge Bayreuther muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500,- Euro und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

Mehre kleinere Abpackungen Heroin bei einer Personenkontrolle am Bahnhof sichergestellt.

Bayreuth. Zivilfahnder der Zentralen Einsatzdienste Bayreuths bewiesen gutes Gespür als sie einen 36 – Jährigen Bayreuther am Donnerstagabend am Bahnhof Bayreuths kontrollierten. Der Zugreisende aus Nürnberg verhielt sich zunächst unkooperativ und verweigerte die Kontrolle. Die Beamten blieben aber hartnäckig und konnten in der Folge dessen mehrere kleinere Kunststoffplomben mit Heroin sicherstellen. Der junge Mann muss sich nun wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Automatenaufbruch in Mistelgau

Mistelgau: In der Nacht von Donnerstag 07.11. auf Freitag 08.11 brachen bislang Unbekannte einen Getränkeautomat vor einem Imbiss an der Bayreuhter Straße in Mistelgau auf.

Die Täter brachen die Verblendung des Automaten auf, um so an den Automateninhalt, in diesem Fall Erfrischungsgetränke zu gelangen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 400,-€ geschätzt.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter Tel 0921/506-2230 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B22 bei Weidenberg

Weidenberg: Am Donnerstag Mittag, gegen 14 Uhr kam es auf der B22 auf Höhe Neunkirchen am Main im Gemeindegebiet von Weidenberg zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen.

Ein 64jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundessstraße in Fahrtrichtung Bayreuth und geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur. Auf dieser fuhr in Fahrtrichtung Weidenberg zu diesem Zeitpunkt ein Kastenwagen der Straßenmeisterei besetzt mit zwei Personen. Es kam zu einer frontalen Kollission, bei welcher der allein im Fahrzeug befindliche Lenker des Pkw schwer verletzte wurde und durch die eingesetzte Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur Versorgung ins Klinikum Bayreuth.

Die Rettungs- und Aufräumarbeiten zogen sich über längere Zeit hin, so dass die Bundesstraße für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt war.

Zur Unterstützung waren Feuerwehren aus Bayreuth, Neunkirchen, Seybothenreuth und Lehen vor Ort.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsdelikt

Ebermannstadt. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines 57-jährigen Mannes konnte aus dem Fahrzeuginnenraum starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Urintest ergab, dass der Mann tatsächlich Cannabis konsumiert hatte und während der Fahrt augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel wurde einem Angehörigen übergeben.

Sachbeschädigung

Wiesenttal. Auf dem Vereinsgelände eine Bogenschützenvereins wurden in der Zeit von 30.10.2024 bis 02.11.2024 zwei Tierattrappen durch unbekannte Täter beschädigt. Sollte jemand in der betreffenden Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben, möge er sich bitte mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Tel. 09194 / 7388-0 in Verbindung setzen.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Eggolsheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befuhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer die Staatsstraße St 2244 in Richtung Neuses. Aufgrund eines Sekundenschlafes geriet dieser in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Hierbei verletzte er sich leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von 1,5 Promille. In Folge dessen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es erfolgte bei ihm eine Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 16.000,00 EUR.

Unfallfluchten

Forchheim. Ein 23-Jähriger parkte seinen PKW am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz in der Friedrich-von-Schletz-Straße. Bei seiner Rückkehr gegen Mittag bemerkte er einen Schaden an seinem Seat. Ein unbekannter Täter beschädigte die Fahrertür und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,00 EUR. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 46-Jährige den Bahnhofsplatz mit ihrem Fahrrad. Beim Überqueren der Theodor-Heuss-Allee kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weißen VW. Die Fahrradfahrerin verletzte sich hierbei leicht am rechten Oberschenkel. Der bislang unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich anschließend ohne sich um die Dame zu kümmern. Die sofortige Fahndung verlief negativ. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden (Tel. 09191/7090-0).

Forchheim. Als am Mittwochvormittag ein LKW-Fahrer den Kreisverkehr in der Willy-Brandt-Allee verlies, touchierte dieser die dortige Schutzplanke. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000,00 EUR. Der bislang noch unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung konnte allerdings sein Kennzeichen eruiert werden. Weitere Ermittlungen bezüglich des Fahrers folgen.

Pinzberg. Ein 40-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Donnerstagnachmittag die Kreisstraße FO 2 in Richtung Gosberg. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer kam ihm entgegen und die beiden Außenspiegel touchierten sich. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Forchheim. Am PKW des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,00 EUR. Auch hier bittet die Polizeiinspektion Forchheim um hilfreiche Zeugenhinweise (Tel. 09191/7090-0), insbesondere zum flüchtigen Unfallbeteiligten.

Sonstiges

Forchheim. Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Donnerstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter den Griff einer Garage in der Regnitzstraße mit Sekundenkleber festgeklebt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100,00 EUR. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen (Tel. 09191/7090-0).

Polizeiinspektion Lichtenfels

89-Jähriger Lichtenfelser gut reagiert

LICHTENFELS. Ein 89-jähriger Lichtenfelser erhielt am Donnerstagabend einen sogenannten „Schockanruf“. Ein angeblicher Polizist behauptete, dass der Sohn des 89-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine hohe Kaution zur Freilassung fällig wäre. Diese Betrugsmasche erkannte der 89-Jährige sofort, spielte den Betrügern jedoch vor, auf die Geldforderung einzugehen. Parallel hierzu informierte er die „echte“ Polizei. Diese reagierte sofort und leitete Maßnahmen ein. Zu einer Geldübergabe kam es letztendlich nicht und es entstand glücklicherweise kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Betrugs.