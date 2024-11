Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 08.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Hundeleine übersehen

Weil er verbotenerweise den Gehweg befuhr, brachte ein E-Scooter-Fahrer eine Fußgängerin zu Fall, die gerade mit ihrem Hund spazieren war.

Der 14-jährige Schüler befuhr am gestrigen Abend (07.11.2024), kurz nach 18:00 Uhr, verbotswidrig den Gehweg in der Erlanger Goerdelerstraße.

Eine ihm entgegenkommende 37-jährige Frau ging dort zeitgleich mit ihrem angeleinten Hund spazieren.

Trotz aller Warnrufe konnte der Jugendliche nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr zwischen der Hundehalterin und dem Tier in die gespannte Hundeleine. Weil es hierbei noch zum leichten Kontakt zwischen dem Fahrzeugführer und der Frau kam, stürzte diese zu Boden. Sie zog sich hierdurch eine leichtere Verletzung an der Hüfte zu, eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig.

Der junge Mann, sowie der Hund blieben unverletzt. Am Roller entstanden keine größeren Beschädigungen. Gegen den Schüler wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Herrenloses Fahrrad aufgefunden

Uttenreuth – Am 07.11.2024 wurde ein silbernes Damenfahrrad der Marke „Hercules“ aufgefunden. Das in die Jahre gekommene, aber funktionsfähige Fahrrad wurde auf der Brücke des Fahrradwegs, der in der Büg beginnt, aufgefunden. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter 09131 98842-14 entgegen.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Gestern wurde im Laufe des späten Nachmittags der geparkte Pkw einer jungen Frau, welcher auf dem Parkplatz des Liebfrauenhauses in der Erlanger Straße abgestellt war, durch einen unbekannten Täter auf der Fahrerseite verkratzt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Herzogenaurach – Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde am Busbahnhof An der Schütt ein mit einem Fahrradschloss versperrter E-Scooter der Marke Xiaomi samt Schloss entwendet.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Herzogenaurach unter 09132/78090 entgegen.

Herzogenaurach – Ein 31-jähriger Herzogenauracher kam am gestrigen Morgen eigenverschuldet von der Fahrbahn ab, nachdem er auf der Kreisstraße 13 den Kreisverkehr zwischen Höfen und Falkendorf durchfahren hatte. Er überschlug sich und kam im dortigen Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, während sein Pkw einen Totalschaden erfuhr.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Unfallflucht

Am Donnerstag um 17.20 Uhr kam es zu einem Anstreifen der Außenspiegel zweier Fahrzeuge auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Etzelskirchen und Nackendorf. Die Fahrerin eines grauen VW Lupo hat deshalb nun einen Schaden von 250 Euro zu beklagen. Der entgegenkommende Fahrzeugführer fuhr Richtung Nackendorf ohne anzuhalten weiter.

Fahrraddiebstahl gibt Fragen auf

Ein rätselhafter Fahrraddiebstahl in der Hauptstraße in Gremsdorf beschäftigt die Polizei Höchstadt. Am Donnerstag wurde dort in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr ein schwarzes Zündapp-Fahrrad im Wert von 200 Euro gestohlen, das an der Bushaltestelle mit einem Fahrradschloss abgestellt worden war. Als der Geschädigte das Fehlen des Fahrrades feststellte, war das Kettenschloss allerdings noch da und nicht geöffnet.

Sachbeschädigung an Halloween

Ein Schaden in Höhe von 200 Euro aus der Halloweennacht an einer Plexiglas-Rückwand der Einkaufswagenbox auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes wurde erst jetzt angezeigt. Das Plexiglas ist gesplittert, der oder die Täter sind unbekannt.

Versuchter Automatenaufbruch in Adelsdorf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Zigarettenautomat in der Hochstraße in Adelsdorf von unbekannten Tätern durch Schmelzen beschädigt und 500 Euro Schaden verursacht. Der Versuch, den Automaten aufzubrechen und an den Inhalt zu gelangen misslang jedoch.