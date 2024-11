Nach Einbruch in Niederbayern – Fünf Tatverdächtige in Oberfranken festgenommen

A72 / FEILITZSCH, LKR. HOF / LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Mittwoch, 16. Oktober 2024 gegen Mittag, stahlen Unbekannte von einer Biogasanlage in Mallersdorf-Pfaffenberg mehrere hochwertige Zündkerzen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen noch am selben Tag im Landkreis Hof festgenommen werden.

Zum genannten Zeitpunkt erhielt die Polizei in Mallersdorf-Pfaffenberg die Mitteilung, aus dem Lagerraum der Biogasanlage seien insgesamt 35 Zündkerzen im Wert von rund 18.000 Euro entwendet worden. Drei männliche Personen entfernten sich anschließend mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Sofort wurde eine überregionale Fahndung eingeleitet. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Hof und der Grenzpolizeiinspektion Selb stellten gegen 17.35 Uhr zwei Fahrzeuge mit polnischer Zulassung fest, die im Konvoi auf der Autobahn A72 bei Feilitzsch im Landkreis Hof unterwegs waren.

Bei der Kontrolle der beiden Fahrzeuge mit insgesamt fünf Insassen fanden die Beamten mehrere Eimer voll mit hochpreisigen Zündkerzen. Dass die Personen im Zusammenhang mit dem Diebstahl in Mallersdorf-Pfaffenberg standen, war offensichtlich. Die Männer mit polnischer und deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 20 bis 40 Jahren wurden vorläufig festgenommen und die beiden Fahrzeuge sichergestellt. Beamte der umliegenden oberfränkischen Dienststellen brachten die Männer danach in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern, wo die Kriminalpolizeiinspektion Straubing die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchs führt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erfolgte am Donnerstag, 17. Oktober 2024, die Vorführung der Tatverdächtigen beim Amtsgericht Regensburg. Ein Richter erließ gegen alle Männer Haftbefehl wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. In verschiedenen Justizvollzugsanstalten warten sie nun auf den weiteren Fortgang ihres Strafverfahrens.