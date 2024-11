Mutmaßlicher Staffelbacher Messerangreifer in Haft – 26-Jähriger verletzt

Gemeinsame Presserklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg:

STAFFELBACH, LKR. BAMBERG. Wegen des Verdachts einer handfesten Auseinandersetzung sitzt ein 31-jähriger Syrer nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Haft. Dem Mann wird vorgeworfen, einen 26-jährigen syrischen Bewohner einer Asylunterkunft mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Am Mittwochabend kam es in einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Staffelbach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern. Im Zuge der Streitigkeit soll ein 31-Jähriger ein Messer gezogen und damit auf seinen 26-jährigen Kontrahenten losgegangen sein. Dieser erlitt an der Hand und im Bauchbereich Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Für den Mann bestand keine Lebensgefahr. Polizeibeamte nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch vor Ort fest. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg.

Der 31-Jährige wurde am Donnerstagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erließ. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.