Mit Sprengung gedroht – 68-jähriger in Marktleuthen festgenommen.

MARKTLEUTHEN, LKR. WUNSIEDEL. Ein 68-jähriger Mann löste am Freitagvormittag einen Großeinsatz aus. Der Mann hatte nach einem Streit gedroht, ein Haus in die Luft zu sprengen. Polizeikräfte nahmen ihn vor dem Anwesen fest.

Am Freitagvormittag kam es in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein 68-jähriger Hausbewohner hatte seinem Vermieter nach einem Streit damit gedroht, das Wohnanwesen in die Luft zu sprengen. Außerdem soll er geäußert haben, Dynamit zu besitzen. Die Polizei umstellte das Gebäude mit zahlreichen Kräften und nahm den Mann fest. Im Anschluss wurde das Haus mit Unterstützung von Fachkräften des Sondereinsatzkommandos und der Technischen Sondergruppe der Polizei nach Sprengmitteln durchsucht. Im Anwesen befanden sich keine gefährlichen Stoffe oder Gegenstände. Der Mann hatte in einer psychischen Ausnahmesituation die nicht ernst gemeinte Drohung ausgesprochen. Der 68-Jährige befindet sich nun in ärztlicher Behandlung.