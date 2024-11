Innovationskraft zentrales Thema in Bad Berneck

Achte Station der Gemeinde-Tour von Landrat Florian Wiedemann

Vor Ort lassen sich Probleme am besten lösen – so lautet das Motto der GemeindeTour von Landrat Florian Wiedemann. Im Rahmen seines achten Gemeindebesuchs setzte der Landrat Florian Wiedemann am Mittwochnachmittag seine Reihe von VorOrt-Terminen fort – diesmal war die Stadt Bad Berneck am Zug. Bürgermeister Jürgen Zinnert schilderte einleitend die aktuelle Lage der Stadt sowie die Herausforderungen und Fortschritte in der Kommunalarbeit. Wiedemann betonte direkt, wie wichtig ihm der direkte Dialog mit den Bürgern und den Vertretern der Gemeinden sei, um gemeinsam Lösungen für bestehende und kommende Aufgaben zu erarbeiten.

Im Anschluss an die Begrüßung fand ein Rundgang am Ölschnitz-Ufer statt, wo aktuelle Planungen zur Sanierung vorgestellt wurden. Die Sanierung ist wichtiger Baustein einer Initiative zur Aufwertung und Sicherung öffentlicher Bereiche entlang des Flussufers.

Ein weiteres Highlight des Besuchs war die Besichtigung des Bad Bernecker Unternehmens Formeotec, einem aufstrebenden und familiengeführten Kunststoffspezialisten in der Region. Formeotec, das jährlich 7 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet und an seinen Standorten in Bad Berneck und Röslau rund 50 Mitarbeiter beschäftigt, gab den Gästen Einblicke in seine Geschichte und aktuelle Geschäftsentwicklungen.

Besonderes Interesse weckte die Investition des Unternehmens in moderne Technologien wie den 3D-Druck, der zukunftsweisende Lösungen im Bereich Kunststoff ermöglicht. Die Geschäftsführer Thomas Manzei und Andree Barth führten Landrat Wiedemann, Bürgermeister Zinnert sowie Vertreter des Landkreises und des Stadtrats durch die Produktionshallen und erläuterten dabei unter anderem die neuesten Entwicklungen in der Fertigung und Prozessoptimierung.

Zum Abschluss ging es noch in die traditionsreiche Gaststätte „Schwarzes Roß“. Bei guter, bodenständiger Küche klang der Tag in geselliger Runde aus und bot Raum für weitere Gespräche und Austausch.

Tradition und Innovationskraft verbinden

Landrat Florian Wiedemann zeigte sich abschließend begeistert vom Engagement der Stadt Bad Berneck und der ortsansässigen Unternehmen: „Bad Berneck zeigt, wie es möglich ist, Tradition und Innovation zu verbinden, auch wenn die Haushaltslage schwierig ist. Für die engagierte Arbeit, die hier geleistet wird, möchte ich Bürgermeister Jürgen Zinnert mit seinem Stadtrat und seinem Team herzlich danken.“