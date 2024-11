Herzo Rhinos starten mit Kickoff Meeting und Offenem Tryout in die Vorbereitung auf die Bayernliga Season 2025

Nach einer erfolgreichen Saison, die mit dem Aufstieg in die Bayernliga endete, starten die Herzo Rhinos Seniors mit dem Kickoff Meeting am Donnerstag, den 14.11.2024 um 19:00 Uhr im Vereinsheim des ASV Herzogenaurach e.V. in die Saison 2025. Am Samstag, den 16.11.2024 findet dann das offene Tryout von 10:00 – 15:00 Uhr in der Halle an der Carl Platz Schule statt. Zu beiden Veranstaltungen sind alle footballinteressierten jeweils herzlich eingeladen.

Beim Kickoff Meeting geben die Coaches rund um Headcoach Hartmut Schuster einen Einblick in die Planungen für die anstehende Saison und Interessenten, die Teil des Teams werden möchten können sich ein erstes Bild machen, sowie das Team kennenlernen.

Das öffentliche Tryout am darauffolgenden Samstag bietet dann für alle footballbegeisterten, die den Sport selbst ausprobieren möchten die Gelegenheit dazu. Im ersten Teil geht es zunächst um die körperlichen Fähigkeiten der Spieler. Dabei werden in den Disziplinen, die auch vom NFL Combine bekannt sind, einige Werte abgenommen um zu sehen auf welchem Stand die Teilnehmer sind. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es dann im zweiten Teil um footballspezifische Techniken und Bewegungsabläufe.

Alle Übungen finden dabei unter den Augen der erfahrenen Coaches der Herzo Rhinos Seniors statt und so können sich die Teilnehmer ein Bild vom Trainingsablauf machen. Selbstverständlich sind neben erfahrenen Spielern auch Neueinsteiger und Footballbegeisterte herzlich willkommen, die den Sport in der kommenden Saison nicht mehr nur vor dem Fernseher, sondern auf dem Feld erleben möchten.

Der persönliche Fitnesszustand spielt zunächst ebenfalls eine untergeordnete Rolle, da kurz nach dem Tryout bereits die Vorbereitung für die Season 2025 beginnt. Im Rahmen dieser Vorbereitung werden sowohl die körperlichen-, als auch die technischen- sowie taktischen Grundlagen für alle gelegt um im kommenden Jahr Football spielen zu können.

Für die Teilnahme am Tryout sind lediglich Sportklamotten und Hallenschuhe notwendig. Alles andere benötigte Equipment erhalten die Teilnehmer vor Ort. Um einen optimalen Ablauf gewährleisten zu können, wird um eine Anmeldung über das entsprechende Formular auf der Website (www.herzo-rhinos.de) gebeten.

Die Herzo Rhinos Seniors freuen sich darauf, zahlreiche neue Gesichter beim Tryout zu sehen und neue Mitspieler für die anstehende Saison in der Bayernliga zu finden.

Bei Fragen stehen die Verantwortlichen unter abteilungsleitung@herzo-rhinos.de oder über das Kontaktformular auf der Website zur Verfügung.