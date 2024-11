Grüne Erlangen-Stadt und Erlangen-Land bereit für Bundestagsneuwahlen

„Mit Optimismus und Gestaltungswillen in den Wahlkampf!“

Die Ankündigung der Vertrauensfrage und vorgezogener Bundestagswahlen hat die politische Landschaft in Deutschland in Bewegung gesetzt. Bündnis 90/Die Grünen in Erlangen-Stadt und Erlangen-Land stehen bereit, diese Herausforderung anzunehmen und mit Tatkraft in einen kurzen, aber intensiven Wahlkampf zu starten.

Paulus Guter, Direktkandidat der Grünen für den Wahlkreis Erlangen/Erlangen-Höchstadt, äußert sich zuversichtlich: „Wir sind vorbereitet und blicken mit Optimismus auf die bevorstehende Kampagne. Unser Ziel ist es, eine kraftvolle Stimme für Erlangen-Stadt und Erlangen-Land im Bundestag zu etablieren und die drängenden Themen unserer Zeit entschlossen anzugehen.“ Die Grünen sehen in den vorgezogenen Neuwahlen eine Chance, kraftvoll in den Wahlkampf gegen den Konkurrenten Konrad Körner zu starten.

Zukunftsorientierte Konzepte für Klimaschutz, eine nachhaltige Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt werden dabei im Fokus stehen.

„Wir werden in den kommenden Wochen intensiv den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen und unsere Visionen für ein nachhaltiges und gerechtes Deutschland präsentieren“, so Guter weiter. „Unser Gestaltungswille und unsere konkreten Lösungsansätze für die Herausforderungen unserer Zeit werden im Mittelpunkt unserer Kampagne stehen.“

Die Grünen in Erlangen-Stadt und Erlangen-Land sind überzeugt, dass sie mit ihrer klaren Haltung und ihren innovativen Ideen die Wählerinnen und Wähler überzeugen können. Sie sehen den bevorstehenden Wahlkampf als Gelegenheit, neue Impulse für die Zukunft Deutschlands zu setzen.