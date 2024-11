Betrüger ergaunern Bargeld und Münzen in Naila

NAILA, LKR.HOF. Am Montagnachmittag kam es zur Übergabe von Schmuck und Münzen im Wert von rund 16.000 Euro in der Pacellistraße in Naila. Eine arglose Seniorin fiel auf die Masche von Trickbetrügern herein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

Die Betrüger überrumpelten die 81-Jährige am Montagnachmittag mit der üblichen Betrugsmasche am Telefon. Eine unbekannte Täterin gab sich als Polizeibeamtin aus und schilderte einen schweren Verkehrsunfall, den die Enkelin verursacht haben soll. Um eine Verhaftung der Enkelin zu umgehen, müsse eine Kaution bezahlt werden. Die Seniorin übergab gegen 18 Uhr in einer hellgrauen Sporttasche Bargeld und Münzen im Wert von etwa 16.000 Euro an eine männliche Person.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

schlank

zirka 20 Jahre alt

dunkles, schwarzes Haar

dunkel gekleidet, Oberbekleidung mit heller Applikation

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hof und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben, insbesondere zum Geldabholer und zur Geldübergabe im Bereich der Pacellistraße machen? Wer hat die beschriebene Person mit einer hellgrauen Sporttasche zur besagten Uhrzeit gesehen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Oberfranken warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Trickbetrügern: