Bei RASTA Vechta gilt es für die Bamberg Baskets nachzulegen

Mit dem Rückenwind aus dem ersten Heimsieg der Saison haben sich die Bamberg Baskets auf den Weg gen Norden nach Vechta gemacht. In Niedersachsen will die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel am 8. Spieltag in der easyCredit Basketball Bundesliga nun nachlegen, denn wie der Bamberger Cheftrainer nach der Partie gegen ALBA BERLIN bereits anmerkte, ist der Sieg in Freak City gegen die Albatrosse nur etwas wert, wenn es seinem Team am Freitagabend gelingt, nun im Gastspiel bei RASTA Vechta erneut zu gewinnen. – Tip-Off im RASTA Dome ist am Freitag um 20:00 Uhr. Auch diesmal ist Dyn live vor Ort und wird die Partie mit Kommentator Stefan Koch ab 19:45 Uhr übertragen.

Anton Gavel (Head Coach Bamberg Baskets):