Baunach Young Pikes reisen als klarer Außenseiter nach Chemnitz

Ein schweres Auswärtsspiel steht für die Baunacher Basketballer am Samstag auf dem Programm, wenn sie um 15 Uhr bei der Bundesligareserve der Niners Chemnitz antreten müssen.

Die Gastgeber starteten mit drei deutlichen Siegen in die Saison, mussten sich jedoch am letzten Samstag im Spitzenspiel beim BBC Bayreuth erstmals mit 71:52 geschlagen geben. Allerdings fehlte Bundesligaspieler Brendan Gregori, der auch mit 22 Punkten die Liste der Topscorer anführt, gefolgt von Luca Kellig (19,3), Lennard Glowka (14,3) und Benjamin Koppke (14,3). Sie sind der Unterbau der Chemnitz NINERS in der Bundesliga und haben einige tolle Nachwuchsspieler in ihren Reihen, die im Schnitt zwei Jahre älter als die Young Pikes sind. Da die BBL-Mannschaft von Rodrigo Pastore erst am Sonntag gegen Oldenburg antritt, ist damit zu rechnen, dass die NINERS Reserve komplett ist und somit als klarer Favorit in die Begegnung geht.

Coach Jörg Mausolf schätzt die Gastgeber so ein: „Chemnitz ist trotz der Niederlage in Bayreuth eines der besten drei Teams der Liga. Außerdem können wir am Samstag nicht auf alle Spieler zurückgreifen, da unser Kooperationspartner Coburg auch am Samstag spielt. Wir gehen somit als Außenseiter ins Spiel. Chemnitz hat seine ersten beiden Heimspiele mit 47 bzw. 57 Punkten Vorsprung gewonnen! Das sagt eigentlich alles. Wir wollen ein gutes Spiel machen, was dabei herauskommt, werden wir sehen.“